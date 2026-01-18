Рюте е разговарял с Тръмп за сигурността в Гренландия и Арктика

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп за „сигурността“ в Гренландия и Арктика, в момент когато европейските държави изразяват тревога от заплахите за налагане на допълнителни американски мита.

„Обсъдих с президента на Съединените щати ситуацията със сигурността в Гренландия и в Арктика. Ще продължим усилията си по този въпрос и очаквам с нетърпение срещата ни в Давос в края на седмицата", написа Рюте в социалната мрежа Х, без да уточнява допълнителни детайли от съдържанието на дългоочаквания телефонен разговор.

От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц заяви ангажимент за засилване на сигурността в Арктика съвместно с НАТО, предаде АФП.

„Решителни сме и сме единни заедно с Дания и населението на Гренландия“, написа Мерц в публикация в социалните мрежи.