Рюте е разговарял с Тръмп за сигурността в Гренландия и Арктика

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп за „сигурността“ в Гренландия и Арктика, в момент когато европейските държави изразяват тревога от заплахите за налагане на допълнителни американски мита.
От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц заяви ангажимент за засилване на сигурността в Арктика съвместно с НАТО, предаде АФП.
