      неделя, 18.01.26
          Рюте е разговарял с Тръмп за сигурността в Гренландия и Арктика

          18 януари 2026 | 19:22 70
          Снимка: Agencja Wyborcza.pl/ Reuters
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп за „сигурността“ в Гренландия и Арктика, в момент когато европейските държави изразяват тревога от заплахите за налагане на допълнителни американски мита.

          „Обсъдих с президента на Съединените щати ситуацията със сигурността в Гренландия и в Арктика. Ще продължим усилията си по този въпрос и очаквам с нетърпение срещата ни в Давос в края на седмицата“, написа Рюте в социалната мрежа Х, без да уточнява допълнителни детайли от съдържанието на дългоочаквания телефонен разговор.

          От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц заяви ангажимент за засилване на сигурността в Арктика съвместно с НАТО, предаде АФП.

          „Решителни сме и сме единни заедно с Дания и населението на Гренландия“, написа Мерц в публикация в социалните мрежи.

          „Като член на НАТО се ангажираме да укрепим сигурността в Арктика“, подчерта той, като оцени, че американските митнически заплахи „подкопават трансатлантическите отношения и рискуват да предизвикат опасна негативна спирала“.

