      неделя, 18.01.26
          Свят

          „Само САЩ начело с мен може да играе тази игра“: Тръмп определи присъствието на европейски военни в Гренландия като „опасно за оцеляването на нашата планета“

          18 януари 2026 | 16:48 170
          Европейски войници в Гренландия
          Европейски войници в Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува съобщение в своята социална мрежа Truth Social, че изпращането на европейски военни в Гренландия е „много опасна ситуация за оцеляването на нашата планета“.

          „Само Съединените американски щати, под ръководството на президента Доналд Тръмп, могат да играят тази игра и то много успешно! Никой няма да докосне това свещено парче земя, особено когато националната сигурност на САЩ и света е заложена на карта. Нещо повече, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобобритания, Нидерландия и Финландия са пътували до Гренландия с неизвестни цели. Това е много опасна ситуация за сигурността и оцеляването на нашата планета. Тези страни, играейки тази много опасна игра, създадоха ниво на риск, което е неприемливо и неустойчиво. Следователно е наложително да се предприемат решителни действия за защита на световния мир и сигурност, така че тази потенциално опасна ситуация да приключи бързо и решително“, написа Тръмп.

