Саво Минич обяви състава на новото правителство на Република Сръбска

Номинираният за премиер на Република Сръбска Саво Минич обяви състава на новото правителство на пресконференция, съобщи уебсайтът „Politika.rs“.
Министър на научно-технологичното развитие и висшето образование ще бъде Драга Мастилович, който заема мястото на Синиша Каран. Министър на икономиката и предприемачеството става Раденко Бубич, бизнесмен от Котор Варош, който заменя Войин Митрович.
Министър на търговията и туризма ще бъде Нед Пуховац, поемайки поста от Денис Шулич. Министър на труда и защитата на ветераните и хората с увреждания става Радан Остойич, който сменя Даниел Егич. Министър на семейството, младежта и спорта е Ирена Игнятович, която заема мястото на Селма Чабрич.
В състава на правителството остават:
министърката на финансите Зора Видович,
министърът на вътрешните работи Желько Будимир,
министърът на транспорта и съобщенията Зоран Стеванович,
министърът на енергетиката и минното дело Петар Джокич,
министърът на здравеопазването и социалната защита Ален Шеранич, министърът на европейските интеграции и международното сътрудничество Златан Клокич,
министърът на образованието и културата Боривое Голубович,
министърът на териториалното устройство, строителството и екологията Боян Випотник,
министърката на земеделието, горите и водното стопанство Анджелка Кузмич,
министърът на правосъдието Горан Селак
министърката на държавната администрация и местното самоуправление Сенка Юйич.
На 15 януари Саво Минич върна мандата, а изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич го уведоми, че отново ще бъде предложен за мандатоносител. По-рано тя заяви, че решението цели предотвратяване на нова изкуствена криза под външна режисура и гарантиране, че процесите в Република Сръбска ще се решават от нейните институции.
Минич заяви, че изборът на новото правителство с пет нови имена означава приемственост и подобряване на работата на кабинета, особено с оглед на планираните инфраструктурни проекти през годината.
Той подчерта, че става дума за приемственост на управлението и за мандата, получен от тази политическа структура на изборите през 2022 г.
Той добави, че никой не е наказван, а целта е внасяне на нова енергия и засилване на активността през 2026 г.