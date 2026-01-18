Саво Минич обяви състава на новото правителство на Република Сръбска

Номинираният за премиер на Република Сръбска Саво Минич обяви състава на новото правителство на пресконференция, съобщи уебсайтът „Politika.rs“.

- Реклама -

Министър на научно-технологичното развитие и висшето образование ще бъде Драга Мастилович, който заема мястото на Синиша Каран. Министър на икономиката и предприемачеството става Раденко Бубич, бизнесмен от Котор Варош, който заменя Войин Митрович.

Министър на търговията и туризма ще бъде Нед Пуховац, поемайки поста от Денис Шулич. Министър на труда и защитата на ветераните и хората с увреждания става Радан Остойич, който сменя Даниел Егич. Министър на семейството, младежта и спорта е Ирена Игнятович, която заема мястото на Селма Чабрич.

В състава на правителството остават:

министърката на финансите Зора Видович,

министърът на вътрешните работи Желько Будимир,

министърът на транспорта и съобщенията Зоран Стеванович,

министърът на енергетиката и минното дело Петар Джокич,

министърът на здравеопазването и социалната защита Ален Шеранич, министърът на европейските интеграции и международното сътрудничество Златан Клокич,

министърът на образованието и културата Боривое Голубович,

министърът на териториалното устройство, строителството и екологията Боян Випотник,

министърката на земеделието, горите и водното стопанство Анджелка Кузмич,

министърът на правосъдието Горан Селак

министърката на държавната администрация и местното самоуправление Сенка Юйич.

На 15 януари Саво Минич върна мандата, а изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич го уведоми, че отново ще бъде предложен за мандатоносител. По-рано тя заяви, че решението цели предотвратяване на нова изкуствена криза под външна режисура и гарантиране, че процесите в Република Сръбска ще се решават от нейните институции.

Минич заяви, че изборът на новото правителство с пет нови имена означава приемственост и подобряване на работата на кабинета, особено с оглед на планираните инфраструктурни проекти през годината.

„Актуализирах експозето до момента на избора. Проектите бяха договорени и стартирани и ще продължим с тях, като ги доразвием. Това ще представя утре на специално заседание на Народната скупщина на Република Сръбска, когато ще изложа и плана и програмата за работа“, заяви Минич.

Той подчерта, че става дума за приемственост на управлението и за мандата, получен от тази политическа структура на изборите през 2022 г.

„Имаше реконструкция на правителството и бяха предложени пет нови имена. Почти половината кабинет се променя. С това показваме политическа сила и способност за бърза реконструкция, без забавяне в работата и задълженията на кабинета“, подчерта Минич.

Той добави, че никой не е наказван, а целта е внасяне на нова енергия и засилване на активността през 2026 г.