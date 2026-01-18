Седем полицаи убити в Гватемала при отмъщение на банди след затворническа криза

Министърът на вътрешните работи на Гватемала обвини престъпните банди за убийството на седем полицаи, определяйки атаката като отмъщение за отказа на правителството да премести техни лидери в затвори с по-ниска степен на сигурност.
- Реклама -
Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната. Днес, 18 януари, полицията е възстановила контрола над един от затворите, предаде АФП.
Властите определят случилото се като пряка ескалация на конфликта между държавата и организираната престъпност, на фона на напрежението в затворническата система и засилените мерки срещу бандите.
Министърът на вътрешните работи на Гватемала обвини престъпните банди за убийството на седем полицаи, определяйки атаката като отмъщение за отказа на правителството да премести техни лидери в затвори с по-ниска степен на сигурност.
- Реклама -
Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната. Днес, 18 януари, полицията е възстановила контрола над един от затворите, предаде АФП.
Властите определят случилото се като пряка ескалация на конфликта между държавата и организираната престъпност, на фона на напрежението в затворническата система и засилените мерки срещу бандите.
Американският пратеник Том Барак приветства споразумението, включващо примирие, обявено между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, след като правителствените сили напреднаха...