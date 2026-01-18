Седем полицаи убити в Гватемала при отмъщение на банди след затворническа криза

Министърът на вътрешните работи на Гватемала обвини престъпните банди за убийството на седем полицаи, определяйки атаката като отмъщение за отказа на правителството да премести техни лидери в затвори с по-ниска степен на сигурност.

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната. Днес, 18 януари, полицията е възстановила контрола над един от затворите, предаде АФП.

„Дълбоко съм натъжен от смъртта на седем служители на Националната гражданска полиция, които бяха подло нападнати от тези терористи в отговор на действията, които гватемалската държава предприема срещу тях“, заяви министърът на вътрешните работи Марко Антонио Виледа.

Властите определят случилото се като пряка ескалация на конфликта между държавата и организираната престъпност, на фона на напрежението в затворническата система и засилените мерки срещу бандите.