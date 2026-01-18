НА ЖИВО
          Седем полицаи убити в Гватемала при отмъщение на банди след затворническа криза

          18 януари 2026
          Снимка: Moises Castillo / Associated Press
          Министърът на вътрешните работи на Гватемала обвини престъпните банди за убийството на седем полицаи, определяйки атаката като отмъщение за отказа на правителството да премести техни лидери в затвори с по-ниска степен на сигурност.

          Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната. Днес, 18 януари, полицията е възстановила контрола над един от затворите, предаде АФП.

          „Дълбоко съм натъжен от смъртта на седем служители на Националната гражданска полиция, които бяха подло нападнати от тези терористи в отговор на действията, които гватемалската държава предприема срещу тях“, заяви министърът на вътрешните работи Марко Антонио Виледа.

          Властите определят случилото се като пряка ескалация на конфликта между държавата и организираната престъпност, на фона на напрежението в затворническата система и засилените мерки срещу бандите.

