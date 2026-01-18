Сираков и Боримиров летят за Турция

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров заминават за Турция и ще наблюдават на живо последните две контроли на “сините”.

- Реклама -

Играчите на Хулио Веласкес се подготвят в курорта Белек и вече изиграха две проверки – 0:0 срещу Ниредхаза и загуба с 1:2 от Войводина.

На 20 януари към отбора ще се присъедини ръководството, за да наблюдава спаринга със Заглембе (на 21 януари), както и срещата с Тренчин (на 25 януари).

Левски подновява официалните си ангажименти с мач срещу Лудогорец за Суперкупата – на 3 февруари от 18:00 часа на „Васил Левски“.