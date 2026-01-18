Сирийската армия пое контрол над военното летище в Табка

18 януари 2026 | 02:51
15
Сирийската армия съобщи, че е поела контрол над военното летище в град Табка в провинция Рака, което до този момент е било под контрола на кюрдски сили, предаде АФП.
По-рано сирийските власти заявиха пред държавната агенция САНА, че правителствените войски са започнали да навлизат в Табка и да обкръжават бойци на ПКК.
В последващо изявление армията потвърди, че летището е превзето, а кюрдските сили са били изтласкани от обекта.
