Сирийската армия пое контрол над военното летище в Табка

Сирийската армия съобщи, че е поела контрол над военното летище в град Табка в провинция Рака, което до този момент е било под контрола на кюрдски сили, предаде АФП.

По-рано сирийските власти заявиха пред държавната агенция САНА, че правителствените войски са започнали да навлизат в Табка и да обкръжават бойци на ПКК.

В последващо изявление армията потвърди, че летището е превзето, а кюрдските сили са били изтласкани от обекта.