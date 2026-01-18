НА ЖИВО
          Сирийският президент Ахмед ал-Шараа отмени планираното си посещение в Берлин

          18 януари 2026 | 22:03 560
          Снимка: БГ НЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сирийският президент Ахмед ал-Шараа е отменил планираното си посещение в Берлин тази седмица, съобщи говорителят на германското правителство, предаде АФП.

          Посещението, насрочено за 20 януари, което трябваше да се фокусира върху усилията на Германия за ускоряване на репатрирането на сирийци, „беше отложено от сирийската страна“, заяви говорителят.

