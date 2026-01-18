Сирийският президент Ахмед ал-Шараа отмени планираното си посещение в Берлин

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа е отменил планираното си посещение в Берлин тази седмица, съобщи говорителят на германското правителство, предаде АФП.

Посещението, насрочено за 20 януари, което трябваше да се фокусира върху усилията на Германия за ускоряване на репатрирането на сирийци, „беше отложено от сирийската страна“, заяви говорителят.