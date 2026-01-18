Sky News: Тръмп не блъфира за Гренландия

Ситуацията около Гренландия става критична за Европа и НАТО, пише Sky News. Според висш европейски дипломат „ситуацията е критична“. Други източници също наричат ​​ситуацията „безпрецедентна“, „извънредна“ и „сериозна“. Съобщава се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не блъфира за намеренията си по отношение на Гренландия.

Според датското правителство американският лидер е сериозен в намерението си да получи контрол над острова и основното предизвикателство сега е намирането на някакъв компромис. Позициите на САЩ и ЕС, както и на самата Дания и Гренландия, обаче са напълно несъвместими: американците настояват за прехвърляне на суверенитет, докато европейците категорично изключват подобно развитие.

Дания е отворена за диалог, но единственото неприемливо нещо за Копенхаген е отстъпването на територия. САЩ биха могли да увеличат военното си присъствие, да преименуват военна база или да се обсъди достъп до стратегически ресурси, но отстъпването на Гренландия е принципно изключено. В частни разговори американската позиция съвпада с публичните изявления на Тръмп: Вашингтон смята, че само прехвърлянето на Гренландия под контрол на САЩ ще осигурява защита от „китайски и руски заплахи“.

Същевременно, според изданието, в американската администрация няма консенсус относно мъдростта на подобен курс, но последната дума винаги е на президента. Европейските страни, според автора, са уморени да отстъпват на САЩ и този път са твърди: отстъпките по териториалния въпрос са невъзможни, въпреки заплахите на Вашингтон за митнически войни. Гренландия остава изключително важна от гледна точка на геополитиката и арктическата сигурност, но ЕС е убеден, че съюзническите отношения са възможни без промяна на суверенитета на региона.