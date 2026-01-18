НА ЖИВО
          Словашкият премиер Фицо обсъди енергийна сигурност и ядрени технологии с Доналд Тръмп

          18 януари 2026
          Снимка: FB / Robert Fico
          Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че се е срещнал с президента на САЩ Доналд Тръмп и определи разговорите като „изключително важни“ за енергийната сигурност на страната, която е член на ЕС и НАТО.

          Срещата се проведе на фона на заплахи от страна на Тръмп за налагане на мита върху стоки от няколко европейски държави заради противопоставянето им на плановете му за Гренландия. Словакия не попада сред засегнатите страни, предаде АФП.

          Фицо уточни, че двамата лидери са обсъдили войната в Украйна, енергетиката и други теми по време на срещата им в резиденцията на Тръмп „Мар-а-Лаго“ във Флорида на 17 януари. В публикувано видео в социалната мрежа X, словацкият премиер не спомена въпроса за Гренландия.

          „Разговорите бяха суверенни, уверени и изключително важни за Словакия от гледна точка на енергийната сигурност“, подчерта Фицо.

          На 16 януари двете държави подписаха споразумение за сътрудничество в ядрената енергетика, което „отваря вратата за разговори“ за доставки на американски ядрени технологии за Словакия, посочи премиерът.

          Централноевропейската страна с население от 5,4 милиона души планира изграждането на нов ядрен реактор в централата „Ясловске Бохунице“ в североизточната част на страната, „между 2040 и 2041 г.“. Това ще бъде първият реактор с американски проект в страната, тъй като всички досегашни са с руски дизайн.

          Срещата е първата между Фицо и американския президент след завръщането на Тръмп на поста миналата година.

          Националистическият словашки лидер, който отново пое властта през 2023 г., е сред малкото ръководители в ЕС, поддържащи близки отношения с руския президент Владимир Путин, въпреки руската инвазия в Украйна от 2022 г.. Фицо отхвърля предоставянето на военна помощ за Киев.

