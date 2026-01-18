Спарта победи Фейенорд с 4:3 като гост в дербито на Ротердам. Мачът беше от 19-ия кръг на Ередивизие. Спарта превзе „Де Кайп“ за пръв път от 26 март 2000 година.

Развоят на градското дерби бе като сценарий на трилър. В 40-ата минута резултатът бе открит за гостите от Джошуа Китолано.

В 55-ата минута Митчъл ван Гервен покачи на 0:2.

В 64-ата минута Хуанг Ин-Бом намали на 1:2. Само седем минути по-късно Шунсуке Мито възстанови аванса на Спарта от две попадения – 1:3.

В заключителните минути дойде времето на Шакийл ван Перси – син на Робин ван Перси, който е наставник на Фейенорд. В 87-ата минута Шакийл намали на 2:3, а само 60 секунди по-късно появилият се от пейката в 63-ата минута син на легендата на Ман Ю вкара фамозна странична ножица за 3:3.

Фейенорд получи импулс и потърси победата, въпреки че до 87-ата минута губеше с 1:3. Но стана точно обратното. Спарта организира бърза контраатака в края на добавеното време, което бе от три минути, футболистите на Фейенорд бяха хванати неподготвени и Джошуа Китолано смълча „Де Кайп“ – 4:3 за Спарта и първа победа на стадиона на градския съперник от над четвърт век.