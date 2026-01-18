Срив в системата блокира втори ден сключването на нови полици „Гражданска отговорност“ в цялата страна

Втори пореден ден шофьорите в цялата страна не могат да сключват нови застраховки „Гражданска отговорност“ заради сериозен технически проблем в електронните системи.

Причината за блокажа е прекъсната връзка между информационните системи на МВР и Гаранционния фонд, която е ключова за издаването на нови застрахователни полици. По думите на институциите по отстраняването на проблема вече се работи, но към момента системата все още не функционира нормално.

От МВР уточняват, че сривът засяга единствено сключването на нови полици. Плащането на вноски по вече действащи застраховки „Гражданска отговорност“ не е засегнато и може да се извършва безпроблемно.

Техническият проблем е възникнал на 17 януари и към този момент няма официална информация кога ще бъде напълно отстранен. Междувременно хиляди шофьори остават в невъзможност да регистрират автомобили или да подновят изтекли застраховки, което създава сериозни затруднения както за гражданите, така и за застрахователния сектор.

От институциите уверяват, че полагат усилия системата да бъде възстановена във възможно най-кратък срок.