Студентки бяха изнасилени, след като бяха принудени да живеят в комплекс заедно със 125 бежанци, за да „подпомогнат с интеграцията“

Огромен скандал разтърси Нидерландия, след като разследване разкри, че 125 студенти в Амстердам са били принудени да живеят с 125 бежанци в експеримент за „насърчаване на интеграцията“. Проектът е завършил с групови изнасилвания, сексуални посегателства и престъпления с нож, показва разследване на нидерландската документална програма „Зембла“.

Студенти, живеещи в общежитието „Стек Ост“, разказват, че са били изправени пред сексуални посегателства, системен тормоз, насилие и преследване, като твърдят, че е имало и групово изнасилване.

„Редовно виждах боеве в коридора, а след това отново в общата всекидневна“, разказва една от жените.

Мъж споделя, че бежанец го е заплашил с 20-сантиметров кухненски нож.

Студентите твърдят, че са били системно игнорирани, въпреки че са подавали множество сигнали до властите.

При друг шокиращ случай бивша жителка на общежитието разказва, че е била изнасилена от сирийски бежанец, след като той я поканил в стаята си да гледат филм и отказал да я пусне да си тръгне.

„Той искаше да научи холандски, да получи образование. Аз исках да му помогна“, разказва пострадалото момиче.

Въпреки подадената жалба в полицията през 2019 г., разследването е било прекратено заради липса на доказателства. Шест месеца по-късно друга жена, живееща в „Стек Ост“, също подава сигнал срещу същия мъж до жилищната асоциация, управляваща комплекса, изразявайки сериозни опасения за собствената си безопасност и тази на другите жени.

Въпреки това местните власти заявяват, че изгонването му е невъзможно, разкрива „Зембла“. Едва след ареста му през март 2022 г. мъжът напуска комплекса. През 2024 г. той е осъден на три години затвор за изнасилването на това момиче и на друга жителка на комплекса.

Каролиен де Хеер, председател на източния район на Амстердам, където се намира „Стек Ост“, признава, че „е правно трудно“ хора да бъдат изгонени от тези жилища.

„Виждате неприемливо поведение и хората се плашат. Но от законна гледна точка това често не е достатъчно, за да се отстрани някого от дома му или да се наложат задължителни грижи“, казва тя.

В друг ужасяващ случай, разкрит в предаването, жилищната компания Stadgenoot е заподозряла, че през лятото на 2023 г. в един от апартаментите е било извършено групово изнасилване. Полицията съобщава пред вестник De Telegraaf, че макар да няма данни за групово изнасилване, е получила седем сигнала за сексуално посегателство, свързани с обекта.

От откриването си през 2018 г. „Стек Ост“ е обект на множество подобни обвинения. През 2022 г. телевизия AT5 съобщава, че бежанец е бил обвинен в шест сексуални нападения между 2018 и 2021 г.

Търсещият убежище започва продължителна съдебна битка с местните власти, които се опитват да го принудят да напусне комплекса.

Жилищната компания Stadgenoot е настоявала „Стек Ост“ да бъде затворен още през 2023 г., но местните власти отказват. Комплексът обаче ще бъде окончателно затворен до 2028 г., след изтичането на договора за управление.