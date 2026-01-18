Студентки бяха изнасилени, след като бяха принудени да живеят в комплекс заедно със 125 бежанци, за да „подпомогнат с интеграцията“

Огромен скандал разтърси Нидерландия, след като разследване разкри, че 125 студенти в Амстердам са били принудени да живеят с 125 бежанци в експеримент за „насърчаване на интеграцията“. Проектът е завършил с групови изнасилвания, сексуални посегателства и престъпления с нож, показва разследване на нидерландската документална програма „Зембла“.
Студенти, живеещи в общежитието „Стек Ост“, разказват, че са били изправени пред сексуални посегателства, системен тормоз, насилие и преследване, като твърдят, че е имало и групово изнасилване.
Студентите твърдят, че са били системно игнорирани, въпреки че са подавали множество сигнали до властите.
При друг шокиращ случай бивша жителка на общежитието разказва, че е била изнасилена от сирийски бежанец, след като той я поканил в стаята си да гледат филм и отказал да я пусне да си тръгне.
Въпреки подадената жалба в полицията през 2019 г., разследването е било прекратено заради липса на доказателства. Шест месеца по-късно друга жена, живееща в „Стек Ост“, също подава сигнал срещу същия мъж до жилищната асоциация, управляваща комплекса, изразявайки сериозни опасения за собствената си безопасност и тази на другите жени.
Въпреки това местните власти заявяват, че изгонването му е невъзможно, разкрива „Зембла“. Едва след ареста му през март 2022 г. мъжът напуска комплекса. През 2024 г. той е осъден на три години затвор за изнасилването на това момиче и на друга жителка на комплекса.
Каролиен де Хеер, председател на източния район на Амстердам, където се намира „Стек Ост“, признава, че „е правно трудно“ хора да бъдат изгонени от тези жилища.
В друг ужасяващ случай, разкрит в предаването, жилищната компания Stadgenoot е заподозряла, че през лятото на 2023 г. в един от апартаментите е било извършено групово изнасилване. Полицията съобщава пред вестник De Telegraaf, че макар да няма данни за групово изнасилване, е получила седем сигнала за сексуално посегателство, свързани с обекта.
От откриването си през 2018 г. „Стек Ост“ е обект на множество подобни обвинения. През 2022 г. телевизия AT5 съобщава, че бежанец е бил обвинен в шест сексуални нападения между 2018 и 2021 г.
Търсещият убежище започва продължителна съдебна битка с местните власти, които се опитват да го принудят да напусне комплекса.
Жилищната компания Stadgenoot е настоявала „Стек Ост“ да бъде затворен още през 2023 г., но местните власти отказват. Комплексът обаче ще бъде окончателно затворен до 2028 г., след изтичането на договора за управление.