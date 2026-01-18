НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 18.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Терзиев: Над 400 хил. евро икономия от ток след подмяната на 9 000 улични лампи в София

          18 януари 2026 | 11:48 440
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Над 400 хиляди евро годишно икономия от електроенергия отчита Столичната община след мащабна подмяна на уличното осветление в София. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в публикация в социалните мрежи, като определи проекта като една от най-значимите стъпки към модернизацията на градската среда през 2025 г.

          - Реклама -

          По думите му в рамките на годината са подменени общо 9 000 улични лампи във всички райони на града. От тях 5 000 осветителни тела са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, а 4 000 – със собствени средства на общината.

          „Заварихме осветление от 70-те години – тела от по 400 вата, енергийно неефективни и скъпи за поддръжка. На тяхно място монтирахме съвременно LED осветление, което е по-надеждно и значително по-икономично“, посочва Терзиев.

          Новата система намалява разходите за електроенергия с около 800 000 лева годишно, което се равнява на приблизително 409 000 евро. Спестените средства ще бъдат реинвестирани в допълнителни проекти за улично осветление, включително в квартали и зони, където жителите от години настояват за подобрения.

          Гражданските бюджети в действие

          Кметът подчертава и ролята на гражданските бюджети, чрез които вече са реализирани конкретни проекти, предложени и избрани от самите софиянци. Сред изпълнените инициативи са:

          • ново улично осветление между 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в район Слатина;
          • възстановяване на осветлението в парк „Лагера“ в район Красно село.

          Нови проекти през 2025 г.

          Работата по подобряване на осветлението в столицата продължава и през тази година. Сред планираните обекти са:

          • осветление по ул. „Силиврия“ (от зала „Триадица“ до ул. „Костенски водопад“);
          • обновяване на осветлението и пешеходна алея в Южния парк;
          • соларно осветление и благоустрояване на междублокови пространства в район Илинден;
          • осветление и видеонаблюдение на стадион „Лозен“ в Панчарево;
          • ново осветление в споделено пространство на ул. „Боян Петров“ в кв. „Манастирски ливади – Изток“.

          „Красотата на София трябва да се вижда и след залез слънце. А красивият град трябва да бъде и сигурен град“, подчертава Терзиев и допълва, че всяка подменена лампа е инвестиция в безопасността, по-спокойните улици и по-живите квартали.

          Над 400 хиляди евро годишно икономия от електроенергия отчита Столичната община след мащабна подмяна на уличното осветление в София. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в публикация в социалните мрежи, като определи проекта като една от най-значимите стъпки към модернизацията на градската среда през 2025 г.

          - Реклама -

          По думите му в рамките на годината са подменени общо 9 000 улични лампи във всички райони на града. От тях 5 000 осветителни тела са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, а 4 000 – със собствени средства на общината.

          „Заварихме осветление от 70-те години – тела от по 400 вата, енергийно неефективни и скъпи за поддръжка. На тяхно място монтирахме съвременно LED осветление, което е по-надеждно и значително по-икономично“, посочва Терзиев.

          Новата система намалява разходите за електроенергия с около 800 000 лева годишно, което се равнява на приблизително 409 000 евро. Спестените средства ще бъдат реинвестирани в допълнителни проекти за улично осветление, включително в квартали и зони, където жителите от години настояват за подобрения.

          Гражданските бюджети в действие

          Кметът подчертава и ролята на гражданските бюджети, чрез които вече са реализирани конкретни проекти, предложени и избрани от самите софиянци. Сред изпълнените инициативи са:

          • ново улично осветление между 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в район Слатина;
          • възстановяване на осветлението в парк „Лагера“ в район Красно село.

          Нови проекти през 2025 г.

          Работата по подобряване на осветлението в столицата продължава и през тази година. Сред планираните обекти са:

          • осветление по ул. „Силиврия“ (от зала „Триадица“ до ул. „Костенски водопад“);
          • обновяване на осветлението и пешеходна алея в Южния парк;
          • соларно осветление и благоустрояване на междублокови пространства в район Илинден;
          • осветление и видеонаблюдение на стадион „Лозен“ в Панчарево;
          • ново осветление в споделено пространство на ул. „Боян Петров“ в кв. „Манастирски ливади – Изток“.

          „Красотата на София трябва да се вижда и след залез слънце. А красивият град трябва да бъде и сигурен град“, подчертава Терзиев и допълва, че всяка подменена лампа е инвестиция в безопасността, по-спокойните улици и по-живите квартали.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Лизингова измама с автомобили от чужбина: купувачи остават без колите си години след сделкат

          Пламена Ганева -
          Нова измамна схема с автомобили, внесени от чужбина, оставя български купувачи без колите им години след покупката. Става дума за лизингови автомобили, които са...
          Общество

          МТС стартира втора процедура за 10 млн. евро за зарядни центрове за електромобили по TEN-T мрежата

          Пламена Ганева -
          Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) обяви втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. Общият...
          Икономика

          Рафинерията на НИС в Панчево поднови работа след близо двумесечно прекъсване заради санкциите срещу Русия

          Пламена Ганева -
          Нефтената рафинерия на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) в Панчево е възобновила производството след почти двумесечен застой, причинен от американските санкции срещу компанията заради...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions