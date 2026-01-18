Терзиев: Над 400 хил. евро икономия от ток след подмяната на 9 000 улични лампи в София

Над 400 хиляди евро годишно икономия от електроенергия отчита Столичната община след мащабна подмяна на уличното осветление в София. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в публикация в социалните мрежи, като определи проекта като една от най-значимите стъпки към модернизацията на градската среда през 2025 г.

По думите му в рамките на годината са подменени общо 9 000 улични лампи във всички райони на града. От тях 5 000 осветителни тела са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, а 4 000 – със собствени средства на общината.

„Заварихме осветление от 70-те години – тела от по 400 вата, енергийно неефективни и скъпи за поддръжка. На тяхно място монтирахме съвременно LED осветление, което е по-надеждно и значително по-икономично“, посочва Терзиев.

Новата система намалява разходите за електроенергия с около 800 000 лева годишно, което се равнява на приблизително 409 000 евро. Спестените средства ще бъдат реинвестирани в допълнителни проекти за улично осветление, включително в квартали и зони, където жителите от години настояват за подобрения.

Гражданските бюджети в действие

Кметът подчертава и ролята на гражданските бюджети, чрез които вече са реализирани конкретни проекти, предложени и избрани от самите софиянци. Сред изпълнените инициативи са:

ново улично осветление между 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в район Слатина;

възстановяване на осветлението в парк „Лагера“ в район Красно село.

Нови проекти през 2025 г.

Работата по подобряване на осветлението в столицата продължава и през тази година. Сред планираните обекти са:

осветление по ул. „Силиврия“ (от зала „Триадица“ до ул. „Костенски водопад“);

обновяване на осветлението и пешеходна алея в Южния парк;

соларно осветление и благоустрояване на междублокови пространства в район Илинден;

осветление и видеонаблюдение на стадион „Лозен“ в Панчарево;

ново осветление в споделено пространство на ул. „Боян Петров“ в кв. „Манастирски ливади – Изток“.

„Красотата на София трябва да се вижда и след залез слънце. А красивият град трябва да бъде и сигурен град“, подчертава Терзиев и допълва, че всяка подменена лампа е инвестиция в безопасността, по-спокойните улици и по-живите квартали.