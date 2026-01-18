The Economist: ЕС обмисля ликвидация на базите на САЩ в отговор за Гренландия

Европейският съюз може да прибегне до икономически санкции, търговски тарифи или ликвидация на американски военни бази на своя територия, за да окаже натиск върху САЩ относно бъдещето на Гренландия, пише The Economist.

Според изданието ще бъде изключително трудно за Вашингтон да проектира военната си мощ в Африка и Близкия Изток без достъп до европейски военни бази като Рамщайн. Например, успехът на неотдавнашните задържания на петролни танкери край бреговете на Венецуела зависи пряко от достъпа до ресурси на британските военни летища. Отбелязва се, че способността на Белия дом да наблюдава и противодейства на заплахите в Арктика ще изисква сътрудничество с Гренландия, Исландия, Великобритания и Норвегия, както и с други съюзници от НАТО.

Списанието отбелязва, че конфронтация със САЩ е малко вероятна, тъй като би изисквала от ЕС бързо да увеличи военните разходи поради зависимостта си от американските войски и военно-промишления комплекс. В същото време търговската война ще окаже огромна тежест върху бюджетите на страните от ЕС.