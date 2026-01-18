Тоалетен колапс: Най-скъпият самолетоносач на САЩ USS Gerald Ford „тъне“ в битови проблеми

Най-новият атомен самолетоносач на ВМС на САЩ, USS Gerald Ford (CVN-78), смятан за най-скъпия и технологично напреднал военен кораб в света, продължава да се сблъсква с неочакван, но хроничен проблем: редовни повреди в тоалетните системи. Проблемът се отнася до системата за вакуумно събиране и прехвърляне на отпадъци (VCHT), която се запушва дори пет години след откриването на дефектите за първи път, съобщава NPR.

Според информацията на журналистите, системата VCHT, подобна на използваните на круизните кораби, многократно се е повреждала, откакто корабът, струващ приблизително 13 милиарда долара, е въведен в експлоатация през 2023 г.

„Използва по-малко вода, но системата на USS Ford е значително по-сложна. Съобщава се за повреди от самото създаване на кораба“, отбелязва NPR.

Проблем, с който ВМС вече са се сблъсквали.

Ситуацията е особено показателна, като се има предвид, че ВМС на САЩ вече са имали сериозни проблеми с подобна система на USS George H.W. Bush (CVN-77), последният самолетоносач от клас Nimitz и първият, който използва вакуумна канализация.

През 2011 г. всички 423 тоалетни на CVN-77 се повредиха едновременно два пъти. Според The ​​Washington Post, моряците са били принудени да използват душовете, промишлени мивки, бутилки или просто да търпят, което в някои случаи е довеждало до здравословни проблеми.

Военноморските служители отдадоха повредите на това, че моряците са пускали „неподходящи предмети“ в тоалетните – от дрехи и продукти за дамска хигиена до прибори за хранене и дори мопове.

Скъпо и сложно решение

Според доклад от март 2020 г. на Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO), на CVN-78 са установени приблизително 150 системни проблема с поддръжката, включително тоалетни, които са били неадекватни за екипаж от над 4000 души.

За да се борят с постоянните запушвания, ВМС на САЩ са принудени редовно да промиват канализационната система с киселина. Тази процедура е ефективна, но струва над 400 000 долара всеки път и може да се извършва само в корабостроителници или специализирани ремонтни съоръжения – в морето е невъзможно поради технически и екологични ограничения.

Няма план Б

Системата VCHT транспортира отпадъци през близо 250 мили (около 402 км) тръби. Ако запушване причини загуба на вакуум в която и да е секция, всички тоалетни на кораба стават неизползваеми. По време на един инцидент на CVN-77 ремонтите продължават 35 часа без прекъсване и не е имало резервни решения, като например преносими тоалетни на борда.

Ситуацията на USS Gerald R. Ford се усложнява допълнително от факта, че това е първият самолетоносач с тоалетни без писоари, неутрални по отношение на пола. Критиците отбелязват, че такива тоалетни заемат повече място, въпреки че жените съставляват по-малко от 18% от персонала на ВМС на САЩ.

Проблеми по време на бойно разполагане

CVN-78 е в морето повече от седем месеца и според NPR проблемите с VCHT само са се влошили.

„Екипажът получава ежедневни обаждания за ремонт или почистване на части от системата VCHT от юни 2023 г.“, според документ на ВМС на САЩ, получен чрез искане по Закона за свобода на информацията.

Едно възможно решение, посочват от ВМС, е увеличаването на броя на техническите екипажи, което на практика би означавало по-голям екипаж – въпреки че самолетоносачът е проектиран за автоматизация и намалена работна сила.

Не е единственият проблем

Тоалетната система е само една от редица нови технологии, които не успяха да отговорят на очакванията за USS Gerald R. Ford. Преди това бяха похарчени месеци за отстраняване на проблеми с подемниците за боеприпаси, а президентът Доналд Тръмп публично критикува електромагнитните катапулти, призовавайки за връщане към парови. Той обаче не спомена тоалетни.

Някои експерти смятат, че използването на VCHT на военни кораби е било грешка.

„Може би това е пример защо би било по-добре да се запази старата система, отколкото да се внедрят нови технологии“, казва пред NPR анализаторът от Института Хъдсън Брайън Кларк.

USS Gerald R. Ford

Американският кораб USS Gerald R. Ford (CVN 78) в момента е най-големият самолетоносач в света. Дълъг е приблизително 335 метра и тежи над 100 000 тона.

Този самолетоносач може едновременно да превозва повече от 75 самолета. Отбелязва се, че този кораб носи различни модели самолети, по-специално – ескадрила двуместни изтребители F/A-18F Super Hornet и три ескадрили едноместни изтребители F/A-18E Super Hornet.