Тръмп иска по един милиард долара за постоянно място в новия му Съвет за мира, той лично ще е председател и ще определя поканените за членове

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп изисква от страните, които се стремят да заемат постоянно място в новия му Съвет за мир, да внесат поне един милиард долара, съобщава Bloomberg, позовавайки се на проекта за устава на структурата.

Отбелязва се, че според проекта Тръмп ще стане първият председател на Съвета и лично ще определи кой ще бъде поканен да се присъедини. Решенията ще се вземат с мнозинство от гласовете – всяка държава членка ще има един глас, но всички решения ще изискват одобрението на председателя.

„Всяка държава членка ще заема мястото си не повече от три години от влизането в сила на тази харта, като мандатът може да бъде подновен по решение на председателя. Тригодишното ограничение не се прилага за държави, които в рамките на първата година след влизането в сила на хартата внесат повече от един милиард долара в брой в Съвета за мир“, се казва в документа.

Уставът на Съвета за мир го описва като „международна организация, която се стреми да насърчава стабилността, да възстановява стабилно и легитимно управление и да осигурява траен мир в региони, засегнати или застрашени от конфликти“. Организацията ще стане официална, след като поне три държави се споразумеят за нейния устав.

Критиците се опасяват, че Тръмп се стреми да създаде алтернатива или конкурент на Организацията на обединените нации (ООН), която той многократно е критикувал.

В статията се посочва, че Тръмп вече е поканил няколко световни лидери, включително аржентинския президент Хавиер Милей и канадския премиер Марк Карни, да се присъединят към Съвета за мир за Газа, който ще бъде създаден като част от по-широка инициатива – общ Мирен съвет. Според информирани източници, няколко европейски държави също са поканени да участват.

Проектът за хартата вероятно предвижда, че Тръмп лично ще контролира финансовите ресурси, нещо, което повечето потенциални участници считат за неприемливо, съобщиха източници на Bloomberg. Отбелязва се, че няколко държави категорично се противопоставят на предложената харта и работят съвместно, за да се противопоставят на инициативата.

Американски служител потвърди пред изданието, че страните ще могат да се присъединят към Съвета безплатно, но вноска от един милиард долара ще гарантира постоянно членство. Събраните средства, казва той, ще бъдат използвани директно за изпълнение на мандата на Мирния съвет, по-специално за възстановяването на Газа. Той също така подчерта, че Съветът ще гарантира, че почти всеки долар ще бъде използван по предназначение.

Проектът на харта постановява, че Тръмп ще има правомощието да отстрани всеки член на Съвета, освен ако две трети от гласовете на държавите членки не блокират решението.

„Председателят може по всяко време да определи наследник на председателския пост“, се казва в хартата.

В петък Белият дом обяви сформирането на първия изпълнителен екип, който ще включва държавния секретар Марко Рубио, специалния представител Стив Уиткоф, зетя на Тръмп Джаред Кушнер и бившия британски премиер Тони Блеър.