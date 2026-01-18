НА ЖИВО
          Война

          Украински военен експерт: Русия напипа слабото място на ВСУ

          18 януари 2026 | 14:05
          Хаос в отбраната на ВСУ при Гуляйполе
          Хаос в отбраната на ВСУ при Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е постигнала успехи в района на Гуляйполе, тъй като е напипала слабото място на Въоръженте сили на Украйна (ВСУ) и е проникнала в града. Това заяви Павло Нарожни, основател на украинската благотворителна организация „Реактивная поща“ и военен експерт, в ефира на Radio NV.

          „Това се случи, защото преди около четири месеца те идентифицираха слабо място в нашата отбрана и концентрираха малък брой части там, започнаха атаки и пробиха фланговете около Гуляйполе. А сега боевете се водят директно в самия град“, заяви Нарожни.

          Той добави, че това направление е стратегическо, тъй като позволява на Русия не само да напредва в Запорожка област, но и да заплашва снабдителните линии на ВСУ в Донецка област.

          „Защо успяват да напреднат? Защото, ако врагът се концентрира върху определен участък от фронта, особено в условия като тези в степта, където има рядка гъстота на населението, където няма гори, той ще може да ни пробие. Защото има предимство в личния състав, защото има предимство в авиацията. Те нанасят голям брой удари буквално всеки ден. Затова напредват“, обясни Нарожни.

