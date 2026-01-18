В Гренландия и Дания се проведоха масови протести срещу плановете на Тръмп

Жители на Гренландия и Дания организираха масови протести срещу плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира атлантическия остров, а премиерът Йенс-Фредерик Нилсен се присъедини към демонстрантите в Нуук, пише The New York Times.

В Нуук, столицата на Гренландия, стотици хора се събраха по улиците под национални знамена, въпреки студа и снега, за да изразят недоволството си срещу възможността за „придобиване“ на Гренландия от Тръмп.

„Казахме го миналата година и ще го кажем отново: не се продаваме“, отсича Исак Бертелсен, електротехник от Нуук. По думите му, повтарянето на това послание не е уморително, а по-скоро ги зарежда с енергия и дава сили. Според организаторите протести са се провели и в Аасиаат, Какорток и Илулисат, докато в Копенхаген и други датски градове протестиращите излязоха по улиците с лозунги за солидарност с Гренландия.

Демонстрантите носеха плакати с надписи „Не означава не“, „Гренландия и така е голяма“ и „Янки, прибирайте се!“, заедно с по-остри лозунги, насочени към администрацията на САЩ. Участниците заявиха, че търпението им се е изчерпало, след като Тръмп публично заяви, че САЩ ще получат контрол над Гренландия „по един или друг начин“, „независимо дали им харесва или не“. Един от организаторите на протеста, Кристиан Йохансен, отбеляза, че всяко ново изявление на американския президент само засилва безпокойството сред жителите.

По време на разговори във Вашингтон с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, датският и гренландският външен министър се опитаха да намерят компромис, но отхвърлиха предложението да преминат към обсъждане на „техническите аспекти на придобиването на острова“. По-късно Тръмп заплаши да наложи тарифи на Дания и други страни от НАТО, които изразиха подкрепа за неговата позиция.

Проучванията показват, че по-голямата част от гренландците предпочитат да останат самоуправляваща се територия в рамките на Дания, поддържайки висок стандарт на живот и широка автономия. Много протестиращи подчертават, че не искат американски контрол или милитаризация, независимо от подкрепата от европейските страни и НАТО.