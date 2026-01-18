НА ЖИВО
          Спорт

          Валенсия с първа победа от месеци

          Бившият тим на Любо Пенев надви Хетафе

          18 януари 2026 | 18:28 50
          Станимир Бакалов
          Валенсия спечели визитата си на Хетафе с 1:0 в двубой от 20-и кръг на испанската Ла Лига. Единственото попадение за гостите отбеляза Хосе Гая в 84′. Това бе първа победа за „прилепите“ в първенството от 21 ноември миналата година.

          Играчите на Карлос Корберан се изкачиха до 17-а позиция във временното подреждане с 20 точки, докато момчетата на Хосе Бордалас Хименес са 15-и с точка повече.

