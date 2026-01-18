Валенсия с първа победа от месеци

Валенсия спечели визитата си на Хетафе с 1:0 в двубой от 20-и кръг на испанската Ла Лига. Единственото попадение за гостите отбеляза Хосе Гая в 84′. Това бе първа победа за „прилепите“ в първенството от 21 ноември миналата година.

Играчите на Карлос Корберан се изкачиха до 17-а позиция във временното подреждане с 20 точки, докато момчетата на Хосе Бордалас Хименес са 15-и с точка повече.