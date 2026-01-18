Венецуела подписа договор за износ на газ за първи път в историята си, обяви изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес.

„Днес, за първи път в нашата история, беше подписан договор за комерсиализация на втечнен природен газ. Първата молекула венецуелски газ ще бъде изнесена. Обявихме това и сега изпълняваме този ангажимент“, заяви Родригес, говорейки пред Националния съвет за продуктивна икономика.

Според нея договорът е резултат от собствените усилия на държавната петролна и газова компания PDVSA и потвърждение на избрания от нея икономически курс. Държавният глава отбеляза, че PDVSA е успяла да увеличи производството на петрол до 1,2 милиона барела на ден – ниво, недостигано от 2015 г. насам.

Родригес подчерта, че приходите от валута от износ на въглеводороди не трябва да се използват за внос на гориво, което страната сега произвежда сама за себе си. Според нея тези средства се планира да бъдат използвани за социалното и икономическо развитие на Венецуела, включително чрез създаването на суверенни фондове.

Тя определи стратегическото заместване на вноса и икономическата диверсификация като ключови елементи от икономическата програма на правителството. Родригес отбеляза, че възстановяването на кредитирането трябва да подкрепя продуктивните сектори – селско стопанство, рибарство, агропромишлен комплекс и туризъм – а не финансовите и валутните спекулации.