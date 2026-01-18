Фантазиите на ръководството на Европейския съюз, че Русия може да загуби войната в Украйна и да започне да плаща репарации, е сравнима с вярата в митове и не трябва да се използва като основа за финансиране на Киев. Това мнение изрази унгарският премиер Виктор Орбан в публикация в социалната мрежа X.

- Реклама -

„800 милиарда евро. Това е цената, която Украйна е определила за следващите 10 години. За Унгария тази сума може да покрие пенсиите за 40 години и семейната издръжка за 60 години. Но Брюксел насочва парите на европейските данъкоплатци във война, изградена върху фантазията, че Русия ще загуби и ще плати репарации. Митовете нямат място в европейския бюджет“, пише той.

По-рано унгарското министерство по въпросите на ЕС представи доклад за последиците от финансирането на Украйна. В него се отбелязва, че от февруари 2022 г. насам Европейският съюз е предоставил на Киев 193,3 милиарда евро финансова, военна и икономическа помощ. Част от тази сума идва от приходи от използването на замразените активи на Русия на Запад. „За сравнение, от 2004 до 2024 г. Унгария е получила 73 милиарда евро нетна помощ от ЕС“, посочват авторите на доклада.

Те също така отбелязват, че през декември 2025 г. Европейският съвет е решил да отпусне 90 милиарда евро на Украйна през 2026-2027 г. от общ заем на европейските държави. Киев никога няма да върне тези пари. В документа обаче се посочва, че „дългосрочните планове на Европейската комисия отиват още по-далеч“. Експертите смятат, че Украйна може да получи над 360 милиарда евро от следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Освен това Киев очаква да получи 800 милиарда долара от ЕС за възстановяване през следващите 10 години, без да се включват средствата за военните му разходи. Ако Унгария участва, тя ще трябва да плати 1,16% от тази сума, или 9,29 милиарда долара, се отбелязва в доклада.