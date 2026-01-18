За ден ВСУ са изтласкали с близо километър руската армия при Покровск

В рамките на последните 24 часа украинските войски са разчистили 900-метров участък от руската армия в района на Покровск. Това съобщават от 132-ри отделен разузнавателен батальон на 7-ми корпус на десантно-щурмовите войски на Украйна, предава УНИАН.

„Операцията е проведена като част от планирани усилия за подобряване на тактическата обстановка и намаляване на вражеската активност в зоната на отговорност“, заявиха от подразделението.

Военните обясниха, че по време на операцията операторите на безпилотни летателни апарати „са осигурили непрекъснато въздушно наблюдение на района, са засекли врага и са наблюдавали движението в зоната за разчистване“. На земята са действали мобилни групи на АТВ.

„Контролът над района е възстановен и врагът е лишен от възможността да го използва за прикритие и маневриране“, заявиха от подразделението.