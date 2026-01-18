НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 18.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          За ден ВСУ са изтласкали с близо километър руската армия при Покровск

          18 януари 2026 | 14:50 00
          Украински военни при Покровск
          Украински военни при Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В рамките на последните 24 часа украинските войски са разчистили 900-метров участък от руската армия в района на Покровск. Това съобщават от 132-ри отделен разузнавателен батальон на 7-ми корпус на десантно-щурмовите войски на Украйна, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Операцията е проведена като част от планирани усилия за подобряване на тактическата обстановка и намаляване на вражеската активност в зоната на отговорност“, заявиха от подразделението.

          Военните обясниха, че по време на операцията операторите на безпилотни летателни апарати „са осигурили непрекъснато въздушно наблюдение на района, са засекли врага и са наблюдавали движението в зоната за разчистване“. На земята са действали мобилни групи на АТВ.

          „Контролът над района е възстановен и врагът е лишен от възможността да го използва за прикритие и маневриране“, заявиха от подразделението.

          В рамките на последните 24 часа украинските войски са разчистили 900-метров участък от руската армия в района на Покровск. Това съобщават от 132-ри отделен разузнавателен батальон на 7-ми корпус на десантно-щурмовите войски на Украйна, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Операцията е проведена като част от планирани усилия за подобряване на тактическата обстановка и намаляване на вражеската активност в зоната на отговорност“, заявиха от подразделението.

          Военните обясниха, че по време на операцията операторите на безпилотни летателни апарати „са осигурили непрекъснато въздушно наблюдение на района, са засекли врага и са наблюдавали движението в зоната за разчистване“. На земята са действали мобилни групи на АТВ.

          „Контролът над района е възстановен и врагът е лишен от възможността да го използва за прикритие и маневриране“, заявиха от подразделението.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Абсурдните прогнози на Дмитрий Медведев се сбъдват

          Иван Христов -
          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че абсурдните му прогнози се сбъдват. Той цитира няколко медийни съобщения в своя канал в...
          Война

          Руснаците нанесоха авиационен удар по сграда на ТЦК в Сумска област

          Иван Христов -
          Руските военни са нанесли авиационен удар по сграда на ТЦК (центровете за мобилизация в Украйна) в Сумска област, съобщават източници от силовите структури на...
          Война

          Украински военен експерт: Русия напипа слабото място на ВСУ

          Иван Христов -
          Руската армия е постигнала успехи в района на Гуляйполе, тъй като е напипала слабото място на Въоръженте сили на Украйна (ВСУ) и е проникнала...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions