40 загинали при най-тежката жп катастрофа в Испания от над десетилетие

Броят на загиналите при сблъсъка на високоскоростни влакове в Южна Испания нарасна до 40, съобщи АФП.
Катастрофата, станала късно в неделя, 18 януари, е най-смъртоносният железопътен инцидент в Испания от 2013 г., когато 80 души загинаха при дерайлиране на влак край Сантяго де Компостела.
Инцидентът е станал, когато влак на железопътната компания Iryo, пътуващ от Малага за Мадрид, е дерайлирал край Адамус в Андалусия. След това композицията е навлязла в насрещния коловоз, където се е сблъскала с идващ насреща влак, който също е дерайлирал.
По думите му ще са необходими между 24 и 48 часа, „за да се установи със сигурност колко смъртни случая са в резултат на този ужасяващ инцидент“.
По-рано на 19 януаритежка техника беше използвана за повдигане на най-силно повредените вагони, за да се осигури по-добър достъп на спасителните екипи.
Над 120 души са били ранени, като 41 от тях остават хоспитализирани в Кордоба, уточни Морено. Междувременно роднини и близки на изчезнали пътници публикуваха снимки и апели в социалните мрежи с надежда да получат информация.
