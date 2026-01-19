НА ЖИВО
          Европа Инциденти

          40 загинали при най-тежката жп катастрофа в Испания от над десетилетие

          19 януари 2026 | 23:22 160
          Снимка: БГНЕС / EPA / Guardia Civil
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Броят на загиналите при сблъсъка на високоскоростни влакове в Южна Испания нарасна до 40, съобщи АФП.

          Катастрофата, станала късно в неделя, 18 януари, е най-смъртоносният железопътен инцидент в Испания от 2013 г., когато 80 души загинаха при дерайлиране на влак край Сантяго де Компостела.

          Инцидентът е станал, когато влак на железопътната компания Iryo, пътуващ от Малага за Мадрид, е дерайлирал край Адамус в Андалусия. След това композицията е навлязла в насрещния коловоз, където се е сблъскала с идващ насреща влак, който също е дерайлирал.

          „Към момента има 40 потвърдени жертви“, заяви на пресконференция председателят на регионалното правителство на Андалусия Хуан Мануел Морено, като уточни, че броят на жертвите може да бъде прецизиран допълнително.

          По думите му ще са необходими между 24 и 48 часа, „за да се установи със сигурност колко смъртни случая са в резултат на този ужасяващ инцидент“.

          По-рано на 19 януари тежка техника беше използвана за повдигане на най-силно повредените вагони, за да се осигури по-добър достъп на спасителните екипи.

          Над 120 души са били ранени, като 41 от тях остават хоспитализирани в Кордоба, уточни Морено. Междувременно роднини и близки на изчезнали пътници публикуваха снимки и апели в социалните мрежи с надежда да получат информация.

          „Това е ден на скръб за цяла Испания, за цялата ни страна“, заяви министър-председателят Педро Санчес по време на посещение в Адамус, когато обяви тридневен национален траур.

          „Ще открием отговора и след като причината за тази трагедия бъде установена, ще я представим с пълна прозрачност“, добави Санчес.

