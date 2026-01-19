НА ЖИВО
          Радев и Желязков със съболезнователни адреси след смъртоносната катастрофа в Испания

          19 януари 2026 | 13:42
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Румен Радев и премиерът в оставка Росен Желязков изразиха съболезнования и солидарност с испанския народ след тежката влакова катастрофа в Южна Испания, при която загинаха десетки хора.

          Държавният глава отправи послание до крал Фелипе VI и семействата на жертвите чрез социалната мрежа „Екс“.

          „Изразяваме солидарност с испанския народ в този труден момент. Пожелавам бързо възстановяване на ранените“, написа президентът Румен Радев.

          МВнР: Няма пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания МВнР: Няма пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания

          С публикация в „Екс“ реагира и премиерът в оставка Росен Желязков, който подчерта подкрепата на България към Испания.

          „Ние сме солидарни с испанския народ. Изразявам най-искрените си съболезнования на Испания след трагичните събития. Нашите мисли са с жертвите и техните семейства“, заяви Желязков.

          По последни данни жертвите на железопътната катастрофа са 39, а ранените – 245 души.

          По данни на МВнР няма пострадали или загинали български граждани при инцидента.

