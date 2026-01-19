Радев и Желязков със съболезнователни адреси след смъртоносната катастрофа в Испания

Президентът Румен Радев и премиерът в оставка Росен Желязков изразиха съболезнования и солидарност с испанския народ след тежката влакова катастрофа в Южна Испания, при която загинаха десетки хора.
Държавният глава отправи послание до крал Фелипе VI и семействата на жертвите чрез социалната мрежа „Екс“.
My deepest condolences to King Felipe VI and to the families of the victims of the tragic railway accident in Southern Spain. We stand in solidarity with the Spanish people at this difficult moment. I wish a speedy recovery to those injured. @CasaReal— President.bg (@PresidentOfBg) January 19, 2026
С публикация в „Екс“ реагира и премиерът в оставка Росен Желязков, който подчерта подкрепата на България към Испания.
По последни данни жертвите на железопътната катастрофа са 39, а ранените – 245 души.
My deepest condolences to Spain after the tragic events. Our thoughts are with the victims and their families. We stand in solidarity with the Spanish people @sanchezcastejon— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) January 19, 2026
По данни на МВнР няма пострадали или загинали български граждани при инцидента.