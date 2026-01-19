Александър Сирски анонсира нови настъпления на ВСУ: В отбрана няма да постигнеш победа

Украйна планира нови настъпателни операции, защото победата не може да се постигне единствено чрез отбрана. Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски в интервю пред lb.ua.

- Реклама -

Той подчерта, че стратегическият план на Русия не се е променил и предвижда окупацията на цяла Украйна: променят се само планираните срокове, както и наличните оръжия и личен състав.

„Затова ще проведем стратегическа отбранителна операция, разбирайки, че победата не може да се постигне чрез отбрана. Затова ще провеждаме настъпателни операции и ще се борим за запазване на оперативната инициатива, защото това принуждава противника да ангажира и изтегли значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпре активните ни операции“, заяви Сирски.

На въпрос дали е възможен повратен момент във войната тази година, командирът заяви, че това ще се случи при редица условия: постигане на технологично предимство, спечелване на икономическата борба, западна подкрепа и установяване на вътрешно производство на оръжие. Според Сирски Украйна има всички основания да го направи.

„Преходът към ново ниво на технологично оборудване на въоръжените сили ще ни позволи да намалим прякото участие на хората в бойните операции и да увеличим използването на машини, предимно на безпилотни системи. И, разбира се, по-нататъшно развитие на изкуствения интелект като основа за ефективното използване на оръжия, увеличаване на скоростта на действие, времето за реакция и разработване на съответсващи решения“, добави командирът.