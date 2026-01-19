НА ЖИВО
          Война

          Александър Сирски очаква Русия значително да засили ударите по Украйна

          19 януари 2026 | 10:07
          Русия планира да увеличи производството на дронове „Шахед“, за да може ежедневно да се използват до 1000 бройки.Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски в интервю пред lb.ua.

          На въпрос за перспективите за прекратяване на войната тази година, Сирски заяви, че не вижда признаци, че Русия се готви за мирни преговори. Напротив, има забележимо увеличение на интензивността на военните действия, увеличение на броя на настъпателните сили и увеличение на производството на оръжия.

          Според главнокомандващия, Русия в момента произвежда приблизително 400 дрона „Шахед“ от различни видове дневно и планира да увеличи производството, за да може ежедневно да се използват до 1000 такива дрона. Сирски подчерта, че Украйна трябва да осуети тези планове и да „създаде условия“ за преговори.

          „Защото никой няма да преговаря със слабак“, подчерта той.

          Главнокомандващият също потвърди, че Русия продължава да получава значителна помощ от своите съюзници.

          „Всичко, свързано с електрониката, идва от Китай. Технологията е китайска. Доставките на боеприпаси и ракети идват от Северна Корея. И, разбира се, от Иран. Следователно икономическият потенциал на Русия остава висок. Виждаме, че темпът на производство на боеприпаси, за съжаление, не се забавя, а напротив, се увеличава“, заяви главнокомандващият ВСУ.

