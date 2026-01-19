Александър Сирски разказа за войната на дронове с Русия в Украйна

Дроновете на бойното поле непрекъснато се усъвършенстват и това оказва влияние върху всички области на воденето на война. Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Александър Сирски в интервю пред LB.ua.

„В момента няма ротни опорни пунктове или взводни опорни пунктове в класическия смисъл. Има позиции, които са групирани в опорни пунктове като ешелони, както в дълбочина, така и по фронта, и те имат ограничен брой личен състав – възможностите на дроновете да атакуват хора налагат свои собствени особености“, отбеляза той.

Освен това използването на изкуствен интелект набира скорост и сега се разпространява в почти всички области.

„Виждаме дронове с елементи на изкуствен интелект, които имат способността да прихващат цели, да ги проследяват и автоматично да ги унищожават. Това елиминира ролята на хората и помага за намаляване на човешкия фактор при атакуване например на цел“, отбеляза Сирски.

По думите му, прилагането и мащабирането на новите технологии е постоянна битка срещу Русия. Така ВСУ първоначално са използвали FPV дронове и са имали абсолютно предимство. След това руснаците са успели да наваксат както по количество, така и по качество.

В същото време Русия има предимство в използването на оптични дронове от самото начало, отбелязва Сирски:

„Сега оптичните технологии продължават да играят решаваща роля, защото са по-надеждни, не се потискат от средства за радиоелектронна борба (РЕБ), а обхватът и качеството им непрекъснато се увеличават, което позволява използването им в различни условия, денем и нощем. Оперативните умения и тактиките за разполагане на войски се подобряват, защото зоните на поражение се разширяват. Имаме населени райони и области под наш контрол, но сме под атака от вражески дронове“, отбеляза главнокомандващият.

Той добави, че докато конвенционалните дронове могат да бъдат потиснати чрез РЕБ, оптичните дронове могат да бъдат унищожени само механично или чрез използване на антидронове или прехващащи дронове.

В отговор на въпрос относно баланса на силите при дроновете към средата на януари, Сирски отбеляза, че ситуацията по отношение на броя на дроновете е приблизително същата, но проблемът е качеството:

„При конвенционалните дронове качеството е на наша страна. С оптичните влакна, за съжаление, едва догонваме врага“.