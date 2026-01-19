Александър Сирски: Русия концентрира резерви и готви удар по ВСУ при Покровск

19 януари 2026 | 11:53
Русия придвижва резерви към Покровск, търсейки възможности за пробив на украинската отбрана. Това съобщи в Telegram главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), генерал Александър Сирски, който беше на работно посещение на Покровско направление.
Той отбеляза, че ситуацията остава трудна, като в Покровско-Мирноградската агломерация продължава „изтощително противопоставяне“, като ежедневно се случват приблизително 50 бойни сблъсъка.
„Врагът се опитва да увеличи натиска: придвижва резерви към Покровск, търсейки възможности за пробив на нашата отбрана както чрез спорадични масирани атаки, така и чрез скрито настъпление от малки пехотни групи. В такива условия организирането на отбрана изисква пълна информираност, гъвкави решения и точни изчисления“, подчерта Сирски.
Той отбеляза, че се обръща специално внимание на запазването на живота на военнослужещите от ВСУ и поддържането на бойните способности на техните подразделения. По думите му, приоритетните задачи за командирите на командните органи и части, държащи защитата в този район, са повишаване на устойчивостта на отбраната, осигуряване на непрекъсната логистична поддръжка, ефективна огнева мощ и координирано взаимодействие между всички нива на командване.
„Издадох необходимите заповеди за засилване на подкрепата за нашите войници, особено за безпилотния компонент“, добави Сирски.
