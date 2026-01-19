„Политиката е театър, а вътрешната обстановка в момента е изцяло в полза на президента Радев“, коментира социологът Андрей Райчев в ефира на БНТ. Заедно с политолога Димитър Ганев, двамата анализатори разгледаха нарастващото напрежение и спекулациите около възможността държавният глава да подаде оставка, за да влезе в директна партийна битка.

- Реклама -

Според Райчев логиката на текущия политически процес прави подобен ход не само възможен, но и до голяма степен очакван от обществото. Социологът използва метафора от сценичното изкуство, за да опише ситуацията, в която се намира президентът. „Противниците му го чакат да каже кога най-после ще влезе, а привържениците му са почти сигурни, че това ще се случи. Създадена е добре осветена сцена, на която главният герой още не е излязъл“, посочи той. Според него Румен Радев умело концентрира общественото внимание, изчаквайки най-подходящия момент за своето решение.

Анализът на Райчев сочи, че както външната, така и вътрешната политическа среда работят в полза на държавния глава. Той отбеляза, че позициите на президента, включително по темата за еврото, се припокриват повече с обществените нагласи, отколкото официалната линия на европейските институции. „Наблюдаваме натрупване на обществено недоволство и силна протестна енергия, която търси политически израз“, допълни социологът.

Политологът Димитър Ганев подкрепи тезата за възможен скорошен политически ход от страна на президента, като отбеляза, че парламентарното мнозинство на практика е направило „политически подарък“ на Радев, отваряйки вратата за предсрочни парламентарни избори преди президентските. Ганев обърна внимание на поредицата от знаци през последния месец, започвайки от новогодишната реч на държавния глава до активизацията на негови приближени. „Ако президентът нямаше намерение да влиза в партийния терен, мълчанието му по темата щеше да изглежда комично“, категоричен бе политологът.

Относно стратегията на потенциална нова формация, Ганев прогнозира, че тя би разчитала на кампания тип „политически блицкриг“, а не на традиционни партийни структури. „Това ще бъде чисто кампания на вълна, подобна на тези, които сме виждали при Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов и Слави Трифонов“, обясни той, като уточни, че електоралният потенциал на подобен проект е трудно предсказуем към момента.

И двамата експерти акцентираха върху „магията на кампанията“ и динамиката на електоралните нагласи в последния момент. Според данните на Ганев, между 17 и 20% от избирателите вземат своето решение в последните дни преди вота, което създава предпоставки за резки размествания в резултатите. Ключов фактор за характера на предизборната надпревара ще бъде и съставът на служебното правителство, особено фигурите на служебния премиер и вътрешния министър.

В анализа си за бъдещите конфигурации Андрей Райчев определи възможните коалиции като „временни съюзи на противоположности с негативна цел“. Основният въпрос, според него, ще бъде срещу кого ще се насочи управлението и дали то ще атакува един или повече символи на статуквото. В края на разговора бе обсъдена и ролята на вицепрезидента Илияна Йотова. Анализаторите се обединиха около мнението, че при евентуална оставка на Радев, тя не само би поела функциите му, но и би имала сериозно стартово предимство при кандидатура за следващ мандат на „Дондуков“ 2.