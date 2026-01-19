От „Алианс за права и свободи“ (АПС) изразиха остра позиция срещу действията в правната комисия на 51-ото Народно събрание, определяйки ги като пореден опит за ограничаване на основни граждански и политически права. Повод за реакцията е обсъжданото предложение за въвеждане на лимит до 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз.
Според формацията подобно рестриктивно мярка представлява груба форма на дискриминация. От АПС подчертават, че това противоречи както на Конституцията на Република България, така и на принципа за равнопоставеност на гражданите и логиката на демократичния изборен процес.
Политическа подкрепа и реакция
От Алианса изразяват недоумение от факта, че предложението, внесено от „Възраждане“, среща подкрепа от партии като ГЕРБ, БСП и ИТН. В позицията си от АПС напомнят, че управлението и действията на тези политически сили в миналото са предизвиквали масови граждански протести и са довели страната до поредица от извънредни избори.
„С тази си позиция те демонстрират за пореден път пренебрежение към свободния глас на демократичното гражданско общество“, се казва в становището. Подчертава се, че значителна част от това общество живее и работи във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, както и в държави от Азия и Австралия.
Приносът на българите зад граница
В позицията се акцентира върху икономическия и социален принос на диаспората. Българските граждани в чужбина не само подпомагат своите семейства и икономиката чрез данъци и осигуровки, но и съхраняват българската идентичност, език и култура. Според АПС техният глас е напълно легитимен и не бива да бъде неглижиран.
От формацията са категорични, че изкуственото занижаване на броя на секциите не решава проблемите на изборния процес и не повишава честността на вота. Вместо това, мярката води до намаляване на избирателната активност и обслужва „теснопартийни и националистически политически сметки“.
Призив към депутатите
„Алианс за права и свободи“ отправя директен призив към представителите в правната комисия на 51-ото Народно събрание:
- Да отхвърлят опитите за ограничаване на избирателните права;
- Да гарантират свободен достъп до гласуване за всички, независимо от географската точка;
- Да прекратят практиката за промяна на изборните правила под натиск на политическата конюнктура.
От АПС настояват, че правото на глас зависи от гражданството, а не от географията, и отговорността на всеки българин не приключва на държавната граница. Позицията завършва с категорично предупреждение относно фундаментите на държавността:
„Свободният вот е основата на демокрацията. Който го ограничава, подкопава самата държава“, допълват от АПС.