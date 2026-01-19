НА ЖИВО
          АПС: Таванът за секции извън ЕС е дискриминация и удар по правата на българите

          19 януари 2026 | 15:08
          От „Алианс за права и свободи“ (АПС) изразиха остра позиция срещу действията в правната комисия на 51-ото Народно събрание, определяйки ги като пореден опит за ограничаване на основни граждански и политически права. Повод за реакцията е обсъжданото предложение за въвеждане на лимит до 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз.

          Според формацията подобно рестриктивно мярка представлява груба форма на дискриминация. От АПС подчертават, че това противоречи както на Конституцията на Република България, така и на принципа за равнопоставеност на гражданите и логиката на демократичния изборен процес.

          Политическа подкрепа и реакция

          От Алианса изразяват недоумение от факта, че предложението, внесено от „Възраждане“, среща подкрепа от партии като ГЕРБ, БСП и ИТН. В позицията си от АПС напомнят, че управлението и действията на тези политически сили в миналото са предизвиквали масови граждански протести и са довели страната до поредица от извънредни избори.

          „С тази си позиция те демонстрират за пореден път пренебрежение към свободния глас на демократичното гражданско общество“, се казва в становището. Подчертава се, че значителна част от това общество живее и работи във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, както и в държави от Азия и Австралия.

          Приносът на българите зад граница

          В позицията се акцентира върху икономическия и социален принос на диаспората. Българските граждани в чужбина не само подпомагат своите семейства и икономиката чрез данъци и осигуровки, но и съхраняват българската идентичност, език и култура. Според АПС техният глас е напълно легитимен и не бива да бъде неглижиран.

          От формацията са категорични, че изкуственото занижаване на броя на секциите не решава проблемите на изборния процес и не повишава честността на вота. Вместо това, мярката води до намаляване на избирателната активност и обслужва „теснопартийни и националистически политически сметки“.

          Призив към депутатите

          „Алианс за права и свободи“ отправя директен призив към представителите в правната комисия на 51-ото Народно събрание:

          • Да отхвърлят опитите за ограничаване на избирателните права;
          • Да гарантират свободен достъп до гласуване за всички, независимо от географската точка;
          • Да прекратят практиката за промяна на изборните правила под натиск на политическата конюнктура.

          От АПС настояват, че правото на глас зависи от гражданството, а не от географията, и отговорността на всеки българин не приключва на държавната граница. Позицията завършва с категорично предупреждение относно фундаментите на държавността:

          „Свободният вот е основата на демокрацията. Който го ограничава, подкопава самата държава“, допълват от АПС.

