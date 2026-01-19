Сериозни кадрови промени се извършват в структурата на „Продължаваме промяната“ (ПП) в навечерието на подготовката за 52-ото Народно събрание. Политическото напрежение в коалицията е осезаемо, като основна роля в пренареждането на кандидат-депутатските листи играе Асен Василев. Решенията засягат някои от най-разпознаваемите лица на формацията.

През изминалия уикенд стана ясно, че Даниел Лорер и Явор Божанков няма да бъдат част от листите на ПП. Новината бе потвърдена от Николай Денков, който уточни, че двамата изключени от парламентарната група депутати няма да намерят място в списъците. Причината за разрива бе гласуването им против решението на ръководството при избора на председател на парламента.

Ситуацията предизвика остра реакция от страна на засегнатите. Даниел Лорер коментира процесите в партията с думите: „Василев реди листите еднолично, ние нямаме място в една партия“. Все още съществуват въпросителни дали той и Явор Божанков биха могли да намерят място в списъците на партньорите от „Демократична България“ (ДБ). На въпрос по темата Божанков запази мълчание, заявявайки единствено, че „където и да е, ще работи за демокрацията в България“.

В публичното пространство циркулират и непотвърдени информации относно бъдещето на други ключови фигури. Според медийни публикации, цитирани от „Уикенд“, Лена Бориславова също може да остане извън листите по желание на Асен Василев. Спекулациите засягат и съпредседателя Кирил Петков, като се твърди, че той има намерение да продължи политическата си дейност, но потенциално не в качеството на народен представител в следващия парламент.

Яснота бе внесена около името на журналистката Мария Цънцарова. Водещият на „120 минути“ Светослав Иванов съобщи в ефир, че колежката му няма да влезе в политиката, слагайки край на слуховете за нейна кандидатура от името на ПП. Въпреки това, според разпространяваната информация, интерес към нейното привличане е имало от страна на Ивайло Мирчев от „Демократична България“, като дори се е обсъждала възможността тя да оглави софийска листа на обединението.

Още по време на „Сглобката“ се заговори, че Асен Василев е влязъл в сблъсък с Кирил Петков и Лена Бориславова. Повод за недолюбването, твърдят запознати, станали топлите отношения между Петков и Бориславова. Напрежението се покачило, след като в медийното пространство излезе запис от посещение на двамата в тайна квартира. От видеото се вижда как Кирил Петков опипва Лена Бориславова, докато отключва вратата. Обяснението бе, че е снимано от грешен ъгъл и нещата не стоят така, както изглеждат.