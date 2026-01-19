Атанас Зафиров: Политиката се връща в парламента, БСП отново има президент

С публикация във Facebook заместник-председателят на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров приветства навлизането на Румен Радев в активния парламентарен политически терен и изрази увереност, че това ще допринесе за връщането на политиката към нейния същностен смисъл.

„Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния ѝ център – благото на хората", написа Зафиров.

По думите му, след години на институционално напрежение и блокажи, подобен ход може да създаде условия за по-ясен политически диалог и за решения, ориентирани към реалните проблеми на обществото.

В публикацията си представителят на БСП прави и категорично политическо послание, свързано с президентската институция, като заявява подкрепа за Илияна Йотова.

„БСП отново има президент – пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!“, заявява той.

Коментарът на Атанас Зафиров идва на фона на засилени политически сигнали и очертаващи се промени в баланса между институциите. Позицията му ясно показва стремежа на БСП да се позиционира като активен фактор в процеса на политическо преструктуриране, с акцент върху социалния фокус и ролята на президентската институция в стабилизирането на държавното управление.