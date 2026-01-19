Авиационен експерт: Украйна не може да сваля всички балистични ракети на Русия

Украйна няма капацитет да сваля всички балистични ракети, изстреляни от Русия. Страната обаче вече е демонстрирала висока ефективност при свалянето на крилати ракети, обясни украинският авиационен експерт Константин Криволап в ефира на „КИЕВ24“.

„Трябва да разберем, че балистичните ракети все пак ще ни достигнат. Американският завод, произвеждащ ракети-прехващачи, може да произвежда само 700-750 бройки годишно… Тъй като за всяка балистична цел са необходими две ракети, можем да прехванем максимум 350 балистични ракети и това е само ако целият американски завод работи изключително за нас. Но не бива да разчитаме на това“, обясни той.

Криволап отбеляза, че заплахата от балистични удари срещу Украйна ще остане. Той отдаде това отчасти на ограниченото световно производство на ракети-прехващачи.

„Украйна обаче вече демонстрира висока ефективност при свалянето на крилати ракети, използвайки самолети F-16. Наскоро началникът на отдела за комуникации на Командването на ВВС Юрий Игнат заяви, че от 35-те ракети, изстреляни по Украйна, 34 са свалени. Това съответства на действителността“, добави авиационният експерт.