      понеделник, 19.01.26
          Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

          Двата клуба също са постигнали договорка и се очаква самата сделка да бъде завършена до края на тази седмица

          19 януари 2026 | 20:47
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Вратарят на Барселона Марк-Андер тер Стеген е постигнал устна договорка за своето преминаване в Жирона, съобщава ексклузивно Фабрицио Романо. Германецът ще премине при жирондинците под наем до края на сезона. Двата клуба също са постигнали договорка и се очаква самата сделка да бъде завършена до края на тази седмица.

          До лятото стражът бе един от най-важните футболисти в състава на каталунците и един от капитаните на тима. Отношенията между Марк-Андре тер Стеген и клубните ръководители се влошиха рязко през лятото, когато на “Камп Ноу” бе привлечен Жоан Гарсия от Еспаньол и веднага бе посочен като нов номер едно. Германският национал изрази публично разочарованието си от това, че не е бил осведомен за тези решения и отказа да напусне. Малко след това стражът се оперира и отсъстваше през по-голямата част от есенния полусезон.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Изкачихме се в ранглистата на ФИФА

          Станимир Бакалов -
          Националният отбор на България по футбол се изкачи с една позиция в обновената ранглиста на ФИФА за месец януари. "Трикольорите", които не са играли мачове...
          Спорт

          Пропадна контролата между Черно море и Фратрия

          Станимир Бакалов -
          Планираната за утре контролна среща между Черно море и Фратрия се отменя заради лошото време и замръзналия терен в Албена. Двата отбора трябваше да...
          Спорт

          Двама подновиха тренировки с Левски 

          Станимир Бакалов -
          Левски проведе две тренировки днес на терена на тима в хотел „KAYA PALAZZO“ на лагера в Белек. В сутрешното занимание, което включваше силови упражнения и...
