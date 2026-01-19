Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

Вратарят на Барселона Марк-Андер тер Стеген е постигнал устна договорка за своето преминаване в Жирона, съобщава ексклузивно Фабрицио Романо. Германецът ще премине при жирондинците под наем до края на сезона. Двата клуба също са постигнали договорка и се очаква самата сделка да бъде завършена до края на тази седмица.

До лятото стражът бе един от най-важните футболисти в състава на каталунците и един от капитаните на тима. Отношенията между Марк-Андре тер Стеген и клубните ръководители се влошиха рязко през лятото, когато на “Камп Ноу” бе привлечен Жоан Гарсия от Еспаньол и веднага бе посочен като нов номер едно. Германският национал изрази публично разочарованието си от това, че не е бил осведомен за тези решения и отказа да напусне. Малко след това стражът се оперира и отсъстваше през по-голямата част от есенния полусезон.