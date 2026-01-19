Барселона се сгромоляса на „Аноета“, губейки с 2:1 от Реал Сосиедад в двубой от 20-ия кръг на Ла Лига.

Каталунците удариха четири греди, а три попадения не им бяха зачетени. Домакините поведоха през първата част, момчетата на Ханзи Флик изравниха в 70-ата минута, но само около 60 секунди по-късно допуснаха втори гол. Баските завършиха двубоя с човек по-малко след директен червен картон за Карлос Солер в 88-ата минута.

Барселона продължава да е лидер в класирането, но вече разликата с втория Реал Мадрид е само точка. Реал Сосиедад се изкачи до осмото място с този успех, събирайки актив от 24 точки.

Микел Оярсябал вкара топката във вратата на Жоан Гарсия още в първата минута, но бе в явна нередовна позиция и попадението не бе зачетено.

Барса отговори със страхотен дълъг пас от Френки Де Йонг намери Ламин Ямал, който подаде на Педри, но ударът на халфа бе отразен от Алекс Ремиро.

Фермин Лопес вкара красив гол с изстрел от дъгата на наказателното поле в 7-ата минута, но и това попадение не остана заради нарушение на Дани Олмо срещу Таке Кубо преди паса към Фермин.

Ямал намери с перфектен пас Фермин Лопес, който напредна към наказателното и пусна успореден на голлинията пас, но Дани Олмо се размина с топката.

Де Йонг вкара топката в мрежата в 21-ата минута, но още в реално време се видя, че нидерландецът беше в нередовна позиция.

Гонсало Гедеш бе изведен от Таке Кубо в 25-ата минута, но загуби равновесие в ключов момент и последвалия изстрел бе твърде слаб за Жоан Гарсия.

Малко след това Жул Кунде се справи с Гедеш и върна към Ямал, който с финт преодоля Серхио Мартин, за да чукне отново към Кунде, след което се получи разбъркване и топката отново стигна до Ямал, който я прати във вратата. Последва дълго разглеждане с ВАР преди попадението да бъде отменено заради засада.

Гонсало Гедеш с балонно центриране намери Микел Оярсабал в 32-ата минута, а испанският национал от воле матира Жоан Гарсия – 1:0.

В петата минута на добавеното време към първата част Игор Зубелдия извърши нарушение срещу Ламин Ямал и Хил Мансано посочи бялата точка, но проверката с ВАР показа, че е имало засада при атаката на каталунците.

Второто полувреме започна вихрено. Още в първата минута Микел Оярсабал се измъкна зад защитата и стреля покрай вратата, но бе отсъдена и засада.

Веднага след това и Барселона бе близо до гола, като Дани Олмо засече едно остро центриране, но нацели лявата греда.

В 49-ата минута Дани Олмо имаше още една възможност, като стреля от движение, но този път и Алекс Ремиро се намеси като и гредата и този път му помогна да не се стигне до изравнителен гол.

Минута след това Алехандро Балде проби в предни позиции и намери Олмо, но той прати топката встрани от целта.

Ремиро се отчете с невероятно спасяване с една ръка срещу Роберт Левандовски в 66-ата минута.

Жоао Кансело центрира към Ямал, който пък качи топката на главата на Маркъс Рашфорд, а английският национал матира Ремиро – 1:1.

Реал Сосиедад отговори мигновенно. Жоан Гарсия допусна едно от редките си грешки, увисвайки, а топката стигна до Гонсало Гедеш, който с много красиво изпълнение възстанови преднината на домакините.

Пау Кубарси изчисти малко преди голлинията в 76-ата минута, след като Жоан Гарсия бе излязъл напред.

Жул Кунде бе близо до гола в 85-ата минута, но топката се отби в напречната греда и не премина голлинията.

Четири минути преди края Карлос Солер получи директен червен картон за грубо влизане в краката на Педри.

В добавеното време Рашфорд завъртя топката от корнер в страничния стълб.