Баща и дъщеря загинаха при челен удар край Ловеч, шофьорът на камиона избяга

Близък на загиналите търси справедливост след тежка катастрофа, отнела живота на баща и дъщеря в събота при челен сблъсък между лек автомобил и камион край село Изворче, област Ловеч. Водачът на товарния автомобил е напуснал мястото на инцидента и към вчерашния ден все още беше издирван от полицията.

В лекия автомобил са загинали 30-годишна жена и нейният баща, който е управлявал колата. В превозното средство са пътували още почти двегодишното дете на загиналата и нейната майка – бабата на детето. Двете са били транспортирани в болница, като към момента няма официална информация за състоянието им.

Трагедията разтърси град Левски, откъдето е семейството на жертвите. Сред местните хора се говори, че избягалият шофьор на камиона е бил без шофьорска книжка и с предишни нарушения, но тази информация все още не е официално потвърдена.

Според Александър Арденски, съпругът на починалата млада жена, семейството е пътувало по радостен повод – юбилей в Панагюрище.

Детето е без опасност за живота и без тежки наранявания. Бабата е с фрактура на таза, а дядото е починал на път за болницата след катастрофата.

Съпругът на загиналата отправи апел към всички шофьори да бъдат внимателни, а за извършителя бе категоричен:

„Ако този човек беше невинен, нямаше да избяга. Такива хора не трябва да са на пътя.“

Арденски обърна внимание и на лошото състояние на пътната настилка, като призова институциите да поддържат пътищата, за да се предотвратяват подобни трагедии.