      понеделник, 19.01.26
          България

          Бащата на Сияна обмисля политически ход: Пита хората дали да се яви на изборите

          19 януари 2026 | 14:54 710
          Снимка: Фейсбук
          Николай Попов, бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна, се обърна директно към своите последователи в социалните мрежи с въпрос дали да прерасне гражданската си активност в политическо участие на предстоящите парламентарни избори. Попов сподели, че обмисля създаването на формация, която да вземе участие във вота тази пролет, провокиран от множество призиви за действие.

          Идеята за политическа ангажираност идва като продължение на активността му от предходната година. Припомняме, че в края на 2025 г. той говори за първи път за гражданското движение, което основава. Тогава Попов обяви, че инициативата не е замислена като политически проект, а има за цел да упражнява натиск върху управляващите. Сега обаче той поставя на дневен ред възможността за реално участие във властта, позовавайки се на наличието на подготвен екип.

          Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора“, аргументира се Николай Попов.

          В обръщението си той акцентира върху огромния обществен интерес към публикациите му, като същевременно се оплаква от медийна цензура. Попов е категоричен, че не търси лични облаги, а иска да продължи да помага чрез дарения.

          Публикуваме пълния текст на обръщението на Николай Попов без редакторска намеса:

          „Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък.

          Над мен е наложена тотална цензура и единственото място, в което мога да говоря свободно, е този профил. Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания. Това е огромна аудитория. Но за реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации. Все по-често получавам призиви за участие с граждански проект на изборите тази пролет. Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора. Въпросът е един: да останем гражданска платформа за натиск или да направим следващата крачка? Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност. Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност. Питам ви директно: Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?“

           

           

           

           

           

           

          

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията

          Екип Евроком -
          Президентът Румен Радев събира представителите на своята администрация в Гербовата зала на "Дондуков" 2 в 17:00 часа. Информацията за извънредното събиране бе съобщена от...
          Здраве

          Удължават епидемията във Варна до другата седмица

          Никола Павлов -
          Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна...
          България

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Екип Евроком -
          След повече от три десетилетия на планиране, строителство и очакване, дългожданият граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ най-накрая ще бъде отворен за движение. Новината...
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

