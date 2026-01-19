Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система

Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна, обяви в емоционална публикация във Facebook, че от днес е подсъдим по дело за клевета. Делото е заведено от инж. Иванка Гърбенова, която по думите му е била уволнена след трагедията и фигурира в протоколи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството като един от отговорните за некачествените ремонти на път I-3 – мястото, където загива дъщеря му.
Попов акцентира върху изключително бързото придвижване на делото срещу него, което според него контрастира рязко с годините забавяне по дела, свързани със смъртта на деца при тежки пътни инциденти.
По думите му, след разпределянето на делото в Районен съд – Плевен, съдията го изпраща на Върховния касационен съд за определяне на подсъдност, откъдето то „незабавно“ е върнато обратно, отново в Плевен. Призовката е получена в деня на публикацията, а съдебното заседание е насрочено за следващия ден.
Попов прави директно сравнение с други дела, свързани със загинали деца, които с години не намират своя съдебен финал.
На този фон, според него, делото, заведено от представител на Агенция „Пътна инфраструктура“, се придвижва с необичайна бързина.
В публикацията си той говори за „модел“, който според него разяжда държавата – модел на политическа и институционална безотговорност, подкрепян от „политици от всички цветове“ и от „прогнила съдебна система“.
В края на публикацията Николай Попов подчертава, че няма да се откаже от борбата си и отправя призив за недоверие към фалшиви политически послания.
Случаят отново поставя във фокуса на общественото внимание темата за пътната безопасност, отговорността на институциите и усещането за неравно правосъдие, което от години поражда напрежение и недоверие в българското общество.