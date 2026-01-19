НА ЖИВО
          Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система

          19 януари 2026 | 21:34 1670
          Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна, обяви в емоционална публикация във Facebook, че от днес е подсъдим по дело за клевета. Делото е заведено от инж. Иванка Гърбенова, която по думите му е била уволнена след трагедията и фигурира в протоколи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството като един от отговорните за некачествените ремонти на път I-3 – мястото, където загива дъщеря му.

          Попов акцентира върху изключително бързото придвижване на делото срещу него, което според него контрастира рязко с годините забавяне по дела, свързани със смъртта на деца при тежки пътни инциденти.

          „От днес съм подсъдим по дело за клевета. Делото е образувано на 30.12.2025 г. В първия работен ден на 2026 г. е разпределено на съдия от Районен съд – Плевен… Всичко това се случва за около десет работни дни“, пише Попов.

          По думите му, след разпределянето на делото в Районен съд – Плевен, съдията го изпраща на Върховния касационен съд за определяне на подсъдност, откъдето то „незабавно“ е върнато обратно, отново в Плевен. Призовката е получена в деня на публикацията, а съдебното заседание е насрочено за следващия ден.

          Попов прави директно сравнение с други дела, свързани със загинали деца, които с години не намират своя съдебен финал.

          „Делото ‘Божидара’ – повече от 7 години. Делото ‘Филип’ – започва трета година. Делото ‘Сияна’ – скоро ще навърши една година“, посочва той.

          На този фон, според него, делото, заведено от представител на Агенция „Пътна инфраструктура“, се придвижва с необичайна бързина.

          „А делото на Иванка от АПИ – човек, който е приемал ремонти с фалшив асфалт – срещу мен се придвижва за десет работни дни“, пише още Попов.

          В публикацията си той говори за „модел“, който според него разяжда държавата – модел на политическа и институционална безотговорност, подкрепян от „политици от всички цветове“ и от „прогнила съдебна система“.

          „Убиват детето ти и ти ставаш подсъдим на хората, които носят пряка отговорност за състоянието на пътя, на който тя беше убита“, заявява бащата.

          В края на публикацията Николай Попов подчертава, че няма да се откаже от борбата си и отправя призив за недоверие към фалшиви политически послания.

          „Каузата продължава. До край. Не вярвайте на фалшиви политици“.

          Случаят отново поставя във фокуса на общественото внимание темата за пътната безопасност, отговорността на институциите и усещането за неравно правосъдие, което от години поражда напрежение и недоверие в българското общество.

