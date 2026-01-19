Белия дом към CBS: Ако не публикувате цялото интервю с Тръмп, ще ви съдим до дупка

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит е отправила директно предупреждение към ръководството и журналистите на CBS, че медията ще бъде изправена пред съдебни действия, ако редактира интервю, проведено с текущия президент на Америка Доналд Тръмп. Разговорът е осъществен от журналиста Тони Докупил за вечерната информационна програма CBS Evening News.

По информация на „Ню Йорк Таймс“, Ливит се е обърнала лично към Докупил и други служители на CBS, присъстващи на мястото на интервюто в щата Мичиган. Тя е настояла записът да бъде излъчен без никакви съкращения или редакторска намеса.

„Уверете се, че не сте срязали записа, уверете се, че интервюто ще бъде публикувано изцяло“, е заявила Ливит, според изданието.

След като Докупил е отговорил, че интервюто ще бъде излъчено в пълния му вид и че нищо няма да бъде премахвано, прессекретарят е продължила с още по-категоричен тон:

„Той каза, че ако не го публикувате цялото, ще ви съдим до дупка“, е добавила тя, визирайки президента Тръмп.

Случаят напомня за предишен конфликт между Доналд Тръмп и CBS. През 2024 г. президентът заведе дело срещу медията заради редактиране на интервю в предаването „60 минути“. Въпреки че редица правни експерти тогава посочиха, че шансовете за успех на иска са минимални, компанията майка на CBS се съгласи да изплати 16 милиона долара, за да избегне продължителен съдебен процес.

Според „Ню Йорк Таймс“ част от служителите на CBS, присъствали на интервюто, са възприели изказването на Ливит като шега, но медията все пак е решила да действа предпазливо. CBS News е излъчила пълното и нередактирано интервю още същата вечер, като от телевизията подчертават, че това е било планирано още от самото начало.

„Когато насрочихме това интервю, взехме самостоятелно решение да го излъчим нередактирано и в неговата цялост“, се казва в официално изявление на CBS News.

В последствие „Ню Йорк Таймс“ е потърсил коментар от Каролайн Ливит, която е защитила позицията си с аргумента, че публиката трябва да има пълен достъп до думите на държавния глава.

„Американският народ заслужава да види пълните интервюта на президента Тръмп, нередактирани и нецензурирани“, заяви тя и допълни, че е удовлетворена от развоя на ситуацията.