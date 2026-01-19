НА ЖИВО
          Берлин и Париж търсят общ фронт срещу митническите заплахи на Тръмп

          19 януари 2026 | 23:51
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в понеделник, че Берлин и Париж ще договорят съвместна стратегия срещу последните митнически заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп, в навечерието на срещата на 27-те лидери на ЕС в Брюксел тази седмица, съобщи Politico.

          По-рано в неделя офисът на Еманюел Макрон поиска от Европейския съюз да активира Инструмента за борба с икономическата принуда, известен като „търговската базука“. Германия, която е по-силно зависима от търговията със САЩ в сравнение с Франция, засега проявява по-голяма предпазливост по отношение на твърд отговор към Вашингтон.

          „Франция е засегната от американските мита в различна степен от нас и в това отношение разбирам, че френското правителство и френският президент искат да реагират малко по-остро от нас“, заяви Мерц.

          Той допълни:

          „Въпреки това се опитваме да приемем и ще успеем да намерим обща позиция, преди да отидем на Европейския съвет.“

          Мерц подчерта, че се стреми към деескалация на напрежението, включително чрез възможна среща с Доналд Тръмп в Давос в сряда. В същото време канцлерът ясно даде да се разбере, че ЕС е готов да отвърне, ако се наложи, като оставя всички опции отворени.

          „Разполагаме с набор от инструменти и сме съгласни, че не искаме да ги използваме. Но ако се наложи да ги използваме, ще го направим. До каква степен, с каква интензивност? Това ще зависи от ситуацията, която възникне с правителството на САЩ“, заяви десноцентристкият германски канцлер.

