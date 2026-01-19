Берлин и Париж търсят общ фронт срещу митническите заплахи на Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в понеделник, че Берлин и Париж ще договорят съвместна стратегия срещу последните митнически заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп, в навечерието на срещата на 27-те лидери на ЕС в Брюксел тази седмица, съобщи Politico.

По-рано в неделя офисът на Еманюел Макрон поиска от Европейския съюз да активира Инструмента за борба с икономическата принуда, известен като „търговската базука“. Германия, която е по-силно зависима от търговията със САЩ в сравнение с Франция, засега проявява по-голяма предпазливост по отношение на твърд отговор към Вашингтон.

„Франция е засегната от американските мита в различна степен от нас и в това отношение разбирам, че френското правителство и френският президент искат да реагират малко по-остро от нас“, заяви Мерц.

Той допълни:

„Въпреки това се опитваме да приемем и ще успеем да намерим обща позиция, преди да отидем на Европейския съвет.“

Мерц подчерта, че се стреми към деескалация на напрежението, включително чрез възможна среща с Доналд Тръмп в Давос в сряда. В същото време канцлерът ясно даде да се разбере, че ЕС е готов да отвърне, ако се наложи, като оставя всички опции отворени.