      понеделник, 19.01.26
          БФС обяви програмата за първите два кръга в Първа лига

          Стартът на шампионата ще бъде даден с двубоя Монтана - ЦСКА 1948 на 6 февруари от 15.15 часа

          19 януари 2026 | 23:22 80
          Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за първите два кръга в Първа Лига от пролетния полусезон и четвъртфиналите за купата на България.

          Началото на футболната пролет у нас ще бъде дадено с мача за Суперкупата на страната между Лудогорец и Левски на 3 февруари от 18 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

          Стартът на шампионата ще бъде даден с двубоя Монтана – ЦСКА 1948 на 6 февруари от 15.15 часа.

          Четвъртфиналите за Купата на страната ще започнат със сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 на 10 февруари.

          Решения на Спортно-техническата комисия на БФС:                
                              
          Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:                    
          Суперкупа на България                    

          03.02 /вторник/    Лудогорец 1945 Рз    –    Левски Сф    18.00    Диема спорт
                              
          *Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“                    
                              
          Купа България 1/4  финали                    
          10.02 /вторник/    ЦСКА Сф    –    ЦСКА 1948 Сф    18.00    Диема спорт
          11.02 /сряда/    Ботев Вр    –    Арда 1924 Кж    15.00    Диема спорт
              Лудогорец 1945 Рз    –    Левски Сф    18.00    Диема спорт
          12.02 /четвъртък/    Локомотив 1926 Пд    –    Ботев Пд    18.00    Диема спорт
                              
          Приема предложената програма за 20 – ти и 21 – ви  кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:                    
                              
          XX кръг                    
          06.02 /петък/    Монтана 1921    –    ЦСКА 1948 Сф    15.15    Диема спорт
              ЦСКА Сф    –    Арда 1924 Кж    17.45    Диема спорт
          07.02 /събота/    Черно море Вн    –    Спартак 1918 Вн        Диема спорт
              Локомотив 1929 Сф    –    Лудогорец 1945 Рз    15.00    Диема спорт
              Левски Сф    –    Ботев Вр    17.30    Диема спорт
          08.02 /неделя/    Добруджа 1919 Дч    –    Септември Сф    12.00    Диема спорт
              Славия 1913    –    Локомотив 1926 Пд    14.15    Диема спорт
              Ботев Пд    –    Берое СЗ    16.45    Диема спорт
                              
          XXI кръг                    
          13.02 /петък/    Спартак 1918 Вн    –    Локомотив 1929 Сф    17.45    Диема спорт
          14.02 /събота/    Септември Сф    –    Монтана 1921       Диема спорт
              ЦСКА 1948 Сф    –    ЦСКА Сф    14.45    Диема спорт
              Арда 1924 Кж    –    Славия 1913    17.15    Диема спорт
          15.02 /неделя/    Локомотив 1926 Пд    –    Черно море Вн    12.00    Диема спорт
              Лудогорец 1945 Рз    –    Берое СЗ    14.30    Диема спорт
              Левски Сф    –    Ботев Пд    17.00    Диема спорт
          16.02 /понеделник/    Ботев Вр    –    Добруджа 1919 Дч    17.30    Диема спорт

          - Реклама -

