Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за първите два кръга в Първа Лига от пролетния полусезон и четвъртфиналите за купата на България.

Началото на футболната пролет у нас ще бъде дадено с мача за Суперкупата на страната между Лудогорец и Левски на 3 февруари от 18 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Стартът на шампионата ще бъде даден с двубоя Монтана – ЦСКА 1948 на 6 февруари от 15.15 часа.

Четвъртфиналите за Купата на страната ще започнат със сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 на 10 февруари.

Решения на Спортно-техническата комисия на БФС:



Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:

Суперкупа на България

03.02 /вторник/ Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.00 Диема спорт



*Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“



Купа България 1/4 финали

10.02 /вторник/ ЦСКА Сф – ЦСКА 1948 Сф 18.00 Диема спорт

11.02 /сряда/ Ботев Вр – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.00 Диема спорт

12.02 /четвъртък/ Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 18.00 Диема спорт



Приема предложената програма за 20 – ти и 21 – ви кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:



XX кръг

06.02 /петък/ Монтана 1921 – ЦСКА 1948 Сф 15.15 Диема спорт

ЦСКА Сф – Арда 1924 Кж 17.45 Диема спорт

07.02 /събота/ Черно море Вн – Спартак 1918 Вн Диема спорт

Локомотив 1929 Сф – Лудогорец 1945 Рз 15.00 Диема спорт

Левски Сф – Ботев Вр 17.30 Диема спорт

08.02 /неделя/ Добруджа 1919 Дч – Септември Сф 12.00 Диема спорт

Славия 1913 – Локомотив 1926 Пд 14.15 Диема спорт

Ботев Пд – Берое СЗ 16.45 Диема спорт



XXI кръг

13.02 /петък/ Спартак 1918 Вн – Локомотив 1929 Сф 17.45 Диема спорт

14.02 /събота/ Септември Сф – Монтана 1921 Диема спорт

ЦСКА 1948 Сф – ЦСКА Сф 14.45 Диема спорт

Арда 1924 Кж – Славия 1913 17.15 Диема спорт

15.02 /неделя/ Локомотив 1926 Пд – Черно море Вн 12.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 Рз – Берое СЗ 14.30 Диема спорт

Левски Сф – Ботев Пд 17.00 Диема спорт

16.02 /понеделник/ Ботев Вр – Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт