Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за първите два кръга в Първа Лига от пролетния полусезон и четвъртфиналите за купата на България.
Началото на футболната пролет у нас ще бъде дадено с мача за Суперкупата на страната между Лудогорец и Левски на 3 февруари от 18 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
Стартът на шампионата ще бъде даден с двубоя Монтана – ЦСКА 1948 на 6 февруари от 15.15 часа.
Четвъртфиналите за Купата на страната ще започнат със сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 на 10 февруари.
Решения на Спортно-техническата комисия на БФС:
Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:
Суперкупа на България
03.02 /вторник/ Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.00 Диема спорт
*Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“
Купа България 1/4 финали
10.02 /вторник/ ЦСКА Сф – ЦСКА 1948 Сф 18.00 Диема спорт
11.02 /сряда/ Ботев Вр – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт
Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.00 Диема спорт
12.02 /четвъртък/ Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 18.00 Диема спорт
Приема предложената програма за 20 – ти и 21 – ви кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:
XX кръг
06.02 /петък/ Монтана 1921 – ЦСКА 1948 Сф 15.15 Диема спорт
ЦСКА Сф – Арда 1924 Кж 17.45 Диема спорт
07.02 /събота/ Черно море Вн – Спартак 1918 Вн Диема спорт
Локомотив 1929 Сф – Лудогорец 1945 Рз 15.00 Диема спорт
Левски Сф – Ботев Вр 17.30 Диема спорт
08.02 /неделя/ Добруджа 1919 Дч – Септември Сф 12.00 Диема спорт
Славия 1913 – Локомотив 1926 Пд 14.15 Диема спорт
Ботев Пд – Берое СЗ 16.45 Диема спорт
XXI кръг
13.02 /петък/ Спартак 1918 Вн – Локомотив 1929 Сф 17.45 Диема спорт
14.02 /събота/ Септември Сф – Монтана 1921 Диема спорт
ЦСКА 1948 Сф – ЦСКА Сф 14.45 Диема спорт
Арда 1924 Кж – Славия 1913 17.15 Диема спорт
15.02 /неделя/ Локомотив 1926 Пд – Черно море Вн 12.00 Диема спорт
Лудогорец 1945 Рз – Берое СЗ 14.30 Диема спорт
Левски Сф – Ботев Пд 17.00 Диема спорт
16.02 /понеделник/ Ботев Вр – Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт