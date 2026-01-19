НА ЖИВО
          БФС определи кога ще се състоят откриващите мачове за първенството и купата

          Варненското дерби между Черно море и Спартак е насрочено за 07.02 събота от 12:30 часа

          19 януари 2026 | 14:46 530
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Пролетният дял от родния шампионат ще стартира на „Огоста“ с мача Монтана – ЦСКА 1948. Двубоят е в петък, 6 февруари от 15:15 часа.

          Спортно-техническата комисия към БФС прие и програмата за 1/4-финалите за Купата на България. ЦСКА и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг на 10 февруари.

          Преди това Лудогорец приема Левски на 3 февруари от 18 часа в двубоя за Суперкупата.

          Всички решения на СТК:

          „Спортно – техническа комисия

          Решение  – 19.01.2026 г

          Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:
          Супер Купа на България

          03.02 /вторник/
          Лудогорец 1945 Рз

          Левски Сф
          18.00
          Диема спорт

          *Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“

          Купа България 1/4  финали

          10.02 /вторник/

          ЦСКА Сф – ЦСКА 1948 Сф 18.00 Диема спорт

          11.02 /сряда/

          Ботев Вр – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт

          Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.00 Диема спорт

          12.02 /четвъртък/

          Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 18.00 Диема спорт

          Приема предложената програма за 20 – ти и 21 – ви  кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

          XX кръг

          06.02 /петък/

          Монтана 1921 – ЦСКА 1948 Сф 15.15 Диема спорт

          ЦСКА Сф – Арда 1924 Кж 17.45 Диема спорт

          07.02 /събота/

          Черно море Вн – Спартак 1918 Вн 12.30 Диема спорт

          Локомотив 1929 Сф – Лудогорец 1945 Рз 15.00 Диема спорт

          Левски Сф – Ботев Вр 17.30 Диема спорт

          08.02 /неделя/

          Добруджа 1919 Дч – Септември Сф 12.00 Диема спорт

          Славия 1913 – Локомотив 1926 Пд 14.15 Диема спорт

          Ботев Пд – Берое СЗ 16.45 Диема спорт

          XXI кръг

          13.02 /петък/

          Спартак 1918 Вн – Локомотив 1929 Сф 17.45 Диема спорт

          14.02 /събота/

          Септември Сф – Монтана 1921 12.15 Диема спорт

          ЦСКА 1948 Сф – ЦСКА Сф 14.45 Диема спорт

          Арда 1924 Кж – Славия 1913 17.15 Диема спорт

          15.02 /неделя/

          Локомотив 1926 Пд – Черно море Вн 12.00 Диема спорт

          Лудогорец 1945 Рз – Берое СЗ 14.30 Диема спорт

          Левски Сф – Ботев Пд 17.00 Диема спорт

          16.02 /понеделник/

          Ботев Вр – Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Победа номер 100 за Новак Джокович в Мелбърн

          Николай Минчев -
          Новак Джокович стартира с победа на Аустрелиън Оупън. Сърбинът спечели откриващия си мач срещу испанеца Педро Мартинес с 6-3, 6-2, 6-2.  За Ноле това е...
          Футбол

          Продадени са 5000 билета за срещата Лудогорец – Левски

          Николай Минчев -
          Първите 5 000 билета за мача за Суперкупата на България, на който официциален партньор на БПФЛ е BET.bg, са продадени. Това обявиха от Професионалната...
          Футбол

          ЦСКА 1948 прекъсна серията от загуби в контролите

          Николай Минчев -
          ЦСКА 1948 направи първо равенство в проверките на турска земя. След като загуби предишните си три контроли с един и същи резултат - 1:2,...
              Search Suggestions