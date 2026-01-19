БФС определи кога ще се състоят откриващите мачове за първенството и купата

Пролетният дял от родния шампионат ще стартира на „Огоста“ с мача Монтана – ЦСКА 1948. Двубоят е в петък, 6 февруари от 15:15 часа.
Спортно-техническата комисия към БФС прие и програмата за 1/4-финалите за Купата на България. ЦСКА и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг на 10 февруари.
Преди това Лудогорец приема Левски на 3 февруари от 18 часа в двубоя за Суперкупата.
Всички решения на СТК:
„Спортно – техническа комисия
Решение – 19.01.2026 г
Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:
Супер Купа на България
03.02 /вторник/
Лудогорец 1945 Рз
–
Левски Сф
18.00
Диема спорт
*Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“
Купа България 1/4 финали
10.02 /вторник/
ЦСКА Сф – ЦСКА 1948 Сф 18.00 Диема спорт
11.02 /сряда/
Ботев Вр – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт
Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.00 Диема спорт
12.02 /четвъртък/
Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 18.00 Диема спорт
Приема предложената програма за 20 – ти и 21 – ви кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:
XX кръг
06.02 /петък/
Монтана 1921 – ЦСКА 1948 Сф 15.15 Диема спорт
ЦСКА Сф – Арда 1924 Кж 17.45 Диема спорт
07.02 /събота/
Черно море Вн – Спартак 1918 Вн 12.30 Диема спорт
Локомотив 1929 Сф – Лудогорец 1945 Рз 15.00 Диема спорт
Левски Сф – Ботев Вр 17.30 Диема спорт
08.02 /неделя/
Добруджа 1919 Дч – Септември Сф 12.00 Диема спорт
Славия 1913 – Локомотив 1926 Пд 14.15 Диема спорт
Ботев Пд – Берое СЗ 16.45 Диема спорт
XXI кръг
13.02 /петък/
Спартак 1918 Вн – Локомотив 1929 Сф 17.45 Диема спорт
14.02 /събота/
Септември Сф – Монтана 1921 12.15 Диема спорт
ЦСКА 1948 Сф – ЦСКА Сф 14.45 Диема спорт
Арда 1924 Кж – Славия 1913 17.15 Диема спорт
15.02 /неделя/
Локомотив 1926 Пд – Черно море Вн 12.00 Диема спорт
Лудогорец 1945 Рз – Берое СЗ 14.30 Диема спорт
Левски Сф – Ботев Пд 17.00 Диема спорт
16.02 /понеделник/
Ботев Вр – Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт