БФС определи кога ще се състоят откриващите мачове за първенството и купата

Пролетният дял от родния шампионат ще стартира на „Огоста“ с мача Монтана – ЦСКА 1948. Двубоят е в петък, 6 февруари от 15:15 часа.

Спортно-техническата комисия към БФС прие и програмата за 1/4-финалите за Купата на България. ЦСКА и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг на 10 февруари.

Преди това Лудогорец приема Левски на 3 февруари от 18 часа в двубоя за Суперкупата.

Всички решения на СТК:

„Спортно – техническа комисия

Решение – 19.01.2026 г

Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:

Супер Купа на България

03.02 /вторник/

Лудогорец 1945 Рз

–

Левски Сф

18.00

Диема спорт

*Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“

Купа България 1/4 финали

10.02 /вторник/

ЦСКА Сф – ЦСКА 1948 Сф 18.00 Диема спорт

11.02 /сряда/

Ботев Вр – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.00 Диема спорт

12.02 /четвъртък/

Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 18.00 Диема спорт

Приема предложената програма за 20 – ти и 21 – ви кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

XX кръг

06.02 /петък/

Монтана 1921 – ЦСКА 1948 Сф 15.15 Диема спорт

ЦСКА Сф – Арда 1924 Кж 17.45 Диема спорт

07.02 /събота/

Черно море Вн – Спартак 1918 Вн 12.30 Диема спорт

Локомотив 1929 Сф – Лудогорец 1945 Рз 15.00 Диема спорт

Левски Сф – Ботев Вр 17.30 Диема спорт

08.02 /неделя/

Добруджа 1919 Дч – Септември Сф 12.00 Диема спорт

Славия 1913 – Локомотив 1926 Пд 14.15 Диема спорт

Ботев Пд – Берое СЗ 16.45 Диема спорт

XXI кръг

13.02 /петък/

Спартак 1918 Вн – Локомотив 1929 Сф 17.45 Диема спорт

14.02 /събота/

Септември Сф – Монтана 1921 12.15 Диема спорт

ЦСКА 1948 Сф – ЦСКА Сф 14.45 Диема спорт

Арда 1924 Кж – Славия 1913 17.15 Диема спорт

15.02 /неделя/

Локомотив 1926 Пд – Черно море Вн 12.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 Рз – Берое СЗ 14.30 Диема спорт

Левски Сф – Ботев Пд 17.00 Диема спорт

16.02 /понеделник/

Ботев Вр – Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт