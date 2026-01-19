Близки до Тръмп лидери в ЕС бавят общия отговор за Гренландия

Докато нараства натискът за изработване на общ отговор на ЕС на заплахите на САЩ във връзка с Гренландия, лидери на държави членки с близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп все още избягват твърда позиция срещу последните му изявления, съобщи Euronews.

На 17 януари Доналд Тръмп заплаши да наложи допълнително мито от 10% върху стоки от европейски държави, които се противопоставят на продажбата на Гренландия на САЩ, като предупреди, че ако до 1 юни не бъде дадено разрешение за покупката, ставката ще бъде увеличена до 25%.

Докато ЕС търси начини да реагира, постигането на обща позиция изглежда в голяма степен зависимо от три държави – Словакия, Унгария и Чехия.

Словакия

Словашкият премиер Роберт Фицо се срещна с Тръмп в Мар-а-Лаго на 17 януари – същия ден, в който американският президент отправи последните си митнически заплахи. По време на полета обратно към Словакия Фицо похвали двустранните отношения и заяви, че той и Тръмп споделят критично отношение към ЕС.

„Не избегнахме оценката на ЕС, неговата конкурентоспособност, енергийната и миграционната политика, като имаше пълно съгласие в разглеждането на ЕС като институция в дълбока криза“, каза Фицо във видеообръщение,

без да спомене Гренландия или да изрази солидарност със страните, директно засегнати от заплахите.

Унгария

На 18 януари унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е получил писмо от Тръмп с покана Унгария да се присъедини към Съвета за мир – структура, насочена към следвоенното управление и възстановяването на Газа.

„С президента Доналд Тръмп идва мирът. Усилията на Унгария за мир се признават“, написа Орбан в X.

Правителството в Будапеща обаче не коментира митническите заплахи, а Орбан по-рано заяви, че въпросът за Гренландия може да бъде обсъждан в рамките на НАТО, без да води до международна криза.

Чехия

Чешкият премиер Андрей Бабиш написа в X, че няма съмнение, че Гренландия е автономна територия на Дания, но се въздържа от призив за твърд отговор.

„Ние ще подкрепяме диалога, а не декларациите. Външната политика е дипломация, а не надпревара кой ще публикува по-силното изявление в социалните мрежи“, заяви Бабиш.

В интервю за унгарския консервативен сайт Mandiner той определи себе си като един от най-големите поддръжници на Тръмп в Европа, наред с Орбан и полския президент Карол Навроцки.

Изключение: Италия

Изключение сред про-тръмп настроената европейска десница е италианският премиер Джорджа Мелони, която определи позицията на Тръмп като „грешка“.

„Заплахата за увеличаване на митата срещу държави, които допринасят за сигурността на Гренландия, е грешка и аз не съм съгласна с нея“, заяви тя по време на посещение в Южна Корея.

Натиск за решение

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща свиква извънредна среща на върха на ЕС, на която да бъде договорен общ отговор. За такова решение обаче ще е необходимо съгласието именно на Унгария, Словакия и Чехия, чиито позиции остават неясни.

Според Фабиан Зулег, изпълнителен директор на Европейския политически център, единството не може да служи като оправдание за парализа.

„Ако не може да бъде постигнато единство, онези правителства, които не желаят да действат, трябва да бъдат изключени, а това трябва да има последици“, заяви той,

като добави, че солидарността в ЕС е двупосочна улица и не е безусловна.