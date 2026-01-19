Bloomberg: Дания отказа участие на форума в Давос заради присъствието на Тръмп

Дания е решила да не изпраща свои представители на Световния икономически форум в Давос, където ще присъства предявилия претенции към Гренландия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха организаторите на събитието пред Bloomberg.

- Реклама -

Междувременно Германия заяви, че Тръмп е превишил правомощията си, като е заплашил Европа с мита за подкрепа на защитата на острова от страна на Дания.

„Постоянно сме изправени пред нови провокации, постоянно сме изправени пред нов антагонизъм, който президентът Тръмп търси, и тук ние, европейците, трябва ясно да заявим, че границата е достигната“, посочи германският финансов министър Ларс Клингбайл.