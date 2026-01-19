НА ЖИВО
          Борис Бонев: Радев може да раздвижи блатото, но няма смисъл, ако схемите само сменят собственика си

          19 януари 2026 | 20:59
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Лидерът на Спаси София Борис Бонев заяви, че оставката на Румен Радев като президент и участието му в предсрочните парламентарни избори са очаквани от поне година, но предупреди, че промяната няма да има смисъл, ако след изборите старите модели на управление се запазят.

          „Да – Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е „както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си, а новите лица продължат да работят по стария начин“, каза Бонев минути след извънредното обръщение на Радев.

          Той подчерта, че безпрецедентните протести от последните седмици ясно са показали нетърпимостта на обществото към корупцията.

          „Българският народ не може повече да търпи корупцията и овладяната от Пеевски и Борисов държава. Хората от площадите ясно заявиха, че държавата ни се нуждае от реална антикорупционна политика, реформи, работещи институции и правила, които важат за всички“, заяви Бонев.

          По думите му, на фона на глобалните кризи и икономическите сътресения България не може да си позволи институционален застой.

          „Парламент, който основно се замеря с компромати, и държава, която не може да реши елементарни управленски кризи, ни правят нелепи. Време е да се работи“, добави той.

          Бонев постави и конкретно условие към бъдещия служебен премиер, независимо кой ще заеме поста.

          „Независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер, той или тя трябва незабавно да обяви бедствено положение в София, а държавата да се намеси, за да се изчисти градът. В противен случай темата на националната кампания ще бъде кризата в София и кой можел и не можел да управлява“, предупреди лидерът на „Спаси София“.

          Той настоя столицата да бъде приведена в ред преди началото на кампанията, за да не се превръщат софиянци в заложници на предизборни конфликти.

          В заключение Борис Бонев отправи директно лично послание към Румен Радев, свързано с геополитическата ориентация на страната.

          „България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор – ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия. Помнете това“, заяви Бонев.

