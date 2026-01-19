Борис Бонев: Радев може да раздвижи блатото, но няма смисъл, ако схемите само сменят собственика си

Лидерът на Спаси София Борис Бонев заяви, че оставката на Румен Радев като президент и участието му в предсрочните парламентарни избори са очаквани от поне година, но предупреди, че промяната няма да има смисъл, ако след изборите старите модели на управление се запазят.
Той подчерта, че безпрецедентните протести от последните седмици ясно са показали нетърпимостта на обществото към корупцията.
По думите му, на фона на глобалните кризи и икономическите сътресения България не може да си позволи институционален застой.
Бонев постави и конкретно условие към бъдещия служебен премиер, независимо кой ще заеме поста.
Той настоя столицата да бъде приведена в ред преди началото на кампанията, за да не се превръщат софиянци в заложници на предизборни конфликти.
В заключение Борис Бонев отправи директно лично послание към Румен Радев, свързано с геополитическата ориентация на страната.
Лидерът на Спаси София Борис Бонев заяви, че оставката на Румен Радев като президент и участието му в предсрочните парламентарни избори са очаквани от поне година, но предупреди, че промяната няма да има смисъл, ако след изборите старите модели на управление се запазят.
Той подчерта, че безпрецедентните протести от последните седмици ясно са показали нетърпимостта на обществото към корупцията.
По думите му, на фона на глобалните кризи и икономическите сътресения България не може да си позволи институционален застой.
Бонев постави и конкретно условие към бъдещия служебен премиер, независимо кой ще заеме поста.
Той настоя столицата да бъде приведена в ред преди началото на кампанията, за да не се превръщат софиянци в заложници на предизборни конфликти.
В заключение Борис Бонев отправи директно лично послание към Румен Радев, свързано с геополитическата ориентация на страната.
С публикация във Facebook заместник-председателят на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров приветства навлизането на Румен Радев в активния парламентарен политически терен и изрази увереност,...