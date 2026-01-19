Борис Бонев: Радев може да раздвижи блатото, но няма смисъл, ако схемите само сменят собственика си

Лидерът на Спаси София Борис Бонев заяви, че оставката на Румен Радев като президент и участието му в предсрочните парламентарни избори са очаквани от поне година, но предупреди, че промяната няма да има смисъл, ако след изборите старите модели на управление се запазят.

„Да – Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е „както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си, а новите лица продължат да работят по стария начин“, каза Бонев минути след извънредното обръщение на Радев. - Реклама -

Той подчерта, че безпрецедентните протести от последните седмици ясно са показали нетърпимостта на обществото към корупцията.

„Българският народ не може повече да търпи корупцията и овладяната от Пеевски и Борисов държава. Хората от площадите ясно заявиха, че държавата ни се нуждае от реална антикорупционна политика, реформи, работещи институции и правила, които важат за всички“, заяви Бонев.

По думите му, на фона на глобалните кризи и икономическите сътресения България не може да си позволи институционален застой.

„Парламент, който основно се замеря с компромати, и държава, която не може да реши елементарни управленски кризи, ни правят нелепи. Време е да се работи“, добави той.

Бонев постави и конкретно условие към бъдещия служебен премиер, независимо кой ще заеме поста.

„Независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер, той или тя трябва незабавно да обяви бедствено положение в София, а държавата да се намеси, за да се изчисти градът. В противен случай темата на националната кампания ще бъде кризата в София и кой можел и не можел да управлява“, предупреди лидерът на „Спаси София“.

Той настоя столицата да бъде приведена в ред преди началото на кампанията, за да не се превръщат софиянци в заложници на предизборни конфликти.

В заключение Борис Бонев отправи директно лично послание към Румен Радев, свързано с геополитическата ориентация на страната.