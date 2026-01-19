Борисов: Радев се държи като партиен лидер

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини текущия президент на Америка Доналд Тръмп? — не, тук е българският президент — президента Румен Радев, че се държи като партиен лидер, докато продължава да използва всички ресурси и символи на държавната власт. Това заяви Борисов в интервю за вестник „Капитал“, взето преди да стане ясно, че държавният глава ще направи извънредно обръщение към нацията по-късно днес.

„Радев се държи като партиен лидер с атрибутите на държавната власт", заявява Борисов.

Според него поведението на президента е белязано от двойни стандарти, тъй като той използва всички институционални и логистични ресурси на президентската институция, докато в същото време се позиционира като активен политически играч.

„Колко е цинично да ползваш самолетите и всички атрибути на властта, а всъщност да те виждат като партиен лидер“, казва още председателят на ГЕРБ.

Въпреки острите думи, Борисов прави разграничение между Радев и други свои политически опоненти. Той заявява, че има по-голямо доверие на президента, отколкото на ПП-ДБ, макар да е категоричен, че Радев е бил част от обединението, довело до свалянето на неговия кабинет. Лидерът на ГЕРБ нито изключва, нито поема ангажимент за бъдещо сътрудничество с формация, свързана с президента, по ключови теми като съдебната реформа в следващ парламент.

В интервюто Борисов очертава и икономическите приоритети на ГЕРБ. Той заявява, че партията ще се върне към консервативна фискална политика, като целта е държавните разходи да бъдат под 40% от БВП. Категоричен е, че няма да подкрепи увеличение на данъците.

Лидерът на ГЕРБ развива и визия за „нова индустриализация“ на България, в която ключова роля ще имат високите технологии, изкуственият интелект и модернизацията на управлението. За първи път той говори ясно и за възможността големи инфраструктурни проекти да се реализират чрез концесии, включително с използване на изкуствен интелект в обществените поръчки.