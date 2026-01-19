НА ЖИВО
          Спорт

          Ботев (Пд) продава футболист в Полша

          Ейбрахам Оджо минава прегледи в Ракув

          19 януари 2026 | 23:16
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ботев (Пловдив) е близо до осъществяването на изходящ трансфер. Полузащитникът Ейбрахам Оджо в момента преминава медицински тестове в полския Ракув Ченстохова, съобщава „Meczyki“.

          Ако прегледите преминат успешно, 19-годишният дефанзивен халф ще подпише договор с амбициозния полски отбор, чийто спортен директор е бившият шеф на Ботев Артур Платек. Финансовите детайли по трансфера засега не се съобщават.

          Интересът на Ракув към Емануел Оджо Ейбрахам датира от лятото, когато клубът започна да следи представянето му. Нигериецът записа 19 мача за Ботев този сезон, след като пристигна в Пловдив от руския Виста.

          Ракув заема четвърто място в класирането. Тимът има равен брой точки с третия Ягелония и изостава само с една от втория Гурник (Забже) и лидера Висла (Плоцк).

          Преди дни Ракув игра контрола с Лудогорец в Турция – 2:2. През лятото поляците елиминираха Арда от Лигата на конференциите. Тогава Ракув беше близо до договор с Марин Петков от Левски, но сделката пропадна в последния момент. 

