БСП-ОЛ: Ние сме потенциален партньор на партията на Радев

БСП-Обединена левица, част от която е и АБВ, е потенциален партньор на политическа формация, в която ключова роля ще има президентът Румен Радев. Това заяви председателят на АБВ Румен Петков в интервю за БНР. По думите му ще бъде изключително важно подобна конфигурация да бъде ясно и убедително обяснена пред обществото.

Според него, ако държавният глава има решимост да участва в предстоящите извънредни парламентарни избори, това вероятно ще бъде обявено в най-близките дни. Подобен ход неминуемо би довел и до произнасяне на Конституционния съд. Петков отбеляза, че обществените очаквания са изключително високи, тъй като евентуалното участие на Радев в политиката се възприема като възможност за сериозна и радикална промяна в страната.

Председателят на АБВ обаче подчерта, че високият рейтинг на президента не се прелива автоматично в подкрепа за негова бъдеща политическа формация. По думите му настоящата ситуация е коренно различна от всички предишни извънредни избори, а всякакви прогнози на този етап остават спекулативни, докато самият Радев не вземе окончателно решение.

Румен Петков коментира и участието на БСП-ОЛ в правителството на Росен Желязков, определяйки го като рискована и критична стъпка, предприета в името на стабилността и националния интерес, въпреки осъзнатите политически щети за коалицията.

„Рискувахме партийния и коалиционния си интерес в името на стабилността на държавата“, каза Петков и допълни, че за разлика от това ГЕРБ са поставили теснопартийния си интерес над държавната стабилност.

По отношение на външната политика той изрази критики към ангажиментите, поети от правителството в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“, като подчерта, че те обвързват България за години напред при спорни обществени перспективи. Въпреки това Петков заяви, че не смята, че кабинетът „Желязков“ се е провалил изцяло, като отбеляза, че протестите не са били насочени срещу БСП-ОЛ.

В контекста на лявото пространство Петков бе категоричен, че процесите на консолидация нямат алтернатива.

„Ако допуснем пореден сблъсък и разпад в лявото, полският вариант на зануляване на левицата за десетилетия напред е неизбежен“, предупреди той.

По темата за служебния премиер Петков заяви, че всеки, включен в т.нар. домова книга, който откаже да поеме тази отговорност, следва да напусне настоящия си пост, тъй като е бил наясно с подобна възможност още при заемането му.

Коментирайки промените в Изборния кодекс, лидерът на АБВ предупреди, че генерално пренаписване на изборните правила в настоящия момент би било груба грешка. Той настоя машинното гласуване да подлежи на строг контрол и подчерта необходимостта от активни действия срещу купуването и контролирането на гласове.