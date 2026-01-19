НА ЖИВО
          БСП-ОЛ: Ние сме потенциален партньор на партията на Радев

          19 януари 2026 | 15:25 750
          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          БСП-Обединена левица, част от която е и АБВ, е потенциален партньор на политическа формация, в която ключова роля ще има президентът Румен Радев. Това заяви председателят на АБВ Румен Петков в интервю за БНР. По думите му ще бъде изключително важно подобна конфигурация да бъде ясно и убедително обяснена пред обществото.

          „БСП-ОЛ, част от която е АБВ, е потенциалният партньор с една формация, в която ключова роля ще има президентът Румен Радев, много е важно да съумеем да обясним това пред обществото“, подчерта Петков.

          Според него, ако държавният глава има решимост да участва в предстоящите извънредни парламентарни избори, това вероятно ще бъде обявено в най-близките дни. Подобен ход неминуемо би довел и до произнасяне на Конституционния съд. Петков отбеляза, че обществените очаквания са изключително високи, тъй като евентуалното участие на Радев в политиката се възприема като възможност за сериозна и радикална промяна в страната.

          „Очакванията в обществото са много големи, защото това е една от възможностите за сериозна радикална политическа промяна в страната“, заяви той.

          Председателят на АБВ обаче подчерта, че високият рейтинг на президента не се прелива автоматично в подкрепа за негова бъдеща политическа формация. По думите му настоящата ситуация е коренно различна от всички предишни извънредни избори, а всякакви прогнози на този етап остават спекулативни, докато самият Радев не вземе окончателно решение.

          Румен Петков коментира и участието на БСП-ОЛ в правителството на Росен Желязков, определяйки го като рискована и критична стъпка, предприета в името на стабилността и националния интерес, въпреки осъзнатите политически щети за коалицията.

          „Рискувахме партийния и коалиционния си интерес в името на стабилността на държавата“, каза Петков и допълни, че за разлика от това ГЕРБ са поставили теснопартийния си интерес над държавната стабилност.

          По отношение на външната политика той изрази критики към ангажиментите, поети от правителството в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“, като подчерта, че те обвързват България за години напред при спорни обществени перспективи. Въпреки това Петков заяви, че не смята, че кабинетът „Желязков“ се е провалил изцяло, като отбеляза, че протестите не са били насочени срещу БСП-ОЛ.

          В контекста на лявото пространство Петков бе категоричен, че процесите на консолидация нямат алтернатива.

          „Ако допуснем пореден сблъсък и разпад в лявото, полският вариант на зануляване на левицата за десетилетия напред е неизбежен“, предупреди той.

          По темата за служебния премиер Петков заяви, че всеки, включен в т.нар. домова книга, който откаже да поеме тази отговорност, следва да напусне настоящия си пост, тъй като е бил наясно с подобна възможност още при заемането му.

          Коментирайки промените в Изборния кодекс, лидерът на АБВ предупреди, че генерално пренаписване на изборните правила в настоящия момент би било груба грешка. Той настоя машинното гласуване да подлежи на строг контрол и подчерта необходимостта от активни действия срещу купуването и контролирането на гласове.

          „Профилактиката срещу купуването на гласове трябва да започне сега и с цялата тежест на закона“, заяви Румен Петков.

          - Реклама -

