ЦСКА 1948 прекъсна серията от загуби в контролите

ЦСКА 1948 направи първо равенство в проверките на турска земя. След като загуби предишните си три контроли с един и същи резултат – 1:2, този път „червените“ завършиха наравно 1:1 с полския Ягелония Бялисток.

„Жълто-червените“ са четвърти в местната Екстракласа, само на точка от върха.

ЦСКА 1948 поведе в средата на първото полувреме чрез Елиаш Франко. В края на първата част Серхио Лосано възстанови паритета, а с това оформи и крайното 1:1.

След три дни тимът на Иван Стоянов играе със Спартак Търнава в петия си приятелски мач