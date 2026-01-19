НА ЖИВО
          ЦСКА 1948 прекъсна серията от загуби в контролите

          След три дни тимът на Иван Стоянов ще играе със Спартак Търнава

          19 януари 2026 | 13:12 200
          Снимка: topsport.bg
          ЦСКА 1948 направи първо равенство в проверките на турска земя. След като загуби предишните си три контроли с един и същи резултат – 1:2, този път „червените“ завършиха наравно 1:1 с полския Ягелония Бялисток.

          „Жълто-червените“ са четвърти в местната Екстракласа, само на точка от върха.

          ЦСКА 1948 поведе в средата на първото полувреме чрез Елиаш Франко. В края на първата част Серхио Лосано възстанови паритета, а с това оформи и крайното 1:1.

          След три дни тимът на Иван Стоянов играе със Спартак Търнава в петия си приятелски мач

