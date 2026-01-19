Политическият анализатор Даниел Божилов охлажда ентусиазма и спекулациите около евентуалното пряко включване на президента Румен Радев в предстоящата предизборна надпревара. В разговор с водещата Катя Илиева, Божилов изрази скептицизъм относно възможността държавният глава да напусне поста си предсрочно, за да атакува парламентарния вот, като основният му аргумент е липсата на подготвена партийна структура.

Божилов е категоричен, че създаването на устойчив политически субект изисква време, с което президентът в момента не разполага. Той направи исторически паралел със съдбата на Симеон Сакскобургготски, предупреждавайки за рисковете от използването на чужди мандатоносители.

„На този етап аз не виждам Радев как би се включил в политиката, тъй като той няма партия. За да се създаде една партия от нулата, трябва време. А той това време го няма“, коментира анализаторът. Според него, ако Радев стъпи на малки партии, рискува да бъде неутрализиран: „На практика успяха да го неутрализират, напълниха му листата с партийни активисти от тези партии и де факто, ако е имал въобще някаква идея да промени нещо, тя беше саботирана“.

Според Божилов президентът се намира в удобна позиция, от която може да трупа рейтинг чрез критика, без да носи пряка отговорност. Анализаторът прогнозира, че Радев „ще си изкара мандата със сигурност“ или би подал оставка едва един-два месеца преди края му. Той предупреди, че при реален сблъсък на терен, ореолът на президента може бързо да изчезне, когато се види, че зад него не стоят нови лица, а „един куп стари озъбени муцуни“.

Политическа стагнация и „изпирането“ на Пеевски

Прогнозата на Божилов за предстоящия вот не вещае сериозни размествания. Очакванията са за „още от същото“, като ГЕРБ продължава тенденцията си на спад, но липсата на силна алтернатива запазва статуквото. Интересен акцент в анализа бе тезата за ефекта от политическите атаки на ПП-ДБ срещу Делян Пеевски.

„Новото начало с всичките тези безумни атаки срещу ПС, които се предприемат от „Продължаваме промяната – демократична България“, на практика изстират образа на ПС“, смята Божилов. Той допълни, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ е „обигран популист“, който успява да стане „относително приемлив“ за част от електората именно заради начина, по който опонентите му водят битката срещу него.

Моделът „Терзиев“ в София

Остра критика беше отправена и към управлението на столицата. Според Божилов, надеждите за разграждане на модела „Борисов-Пеевски“ в София не са се оправдали след две години управление на Васил Терзиев. Анализаторът твърди, че единствената промяна е в бенефициентите на обществените поръчки, давайки пример с уличното осветление.

„Окей, ние модела Борисов-Пеевски теоретично в София го махнахме. И какво получихме? Получихме модела Васил Терзиев, което реално е същото, но просто не е Пеевски и Борисов, а е Терзиев и Продължаваме промяната“, заяви Божилов. Той отхвърли оправданията за саботаж срещу кмета: „Терзиев имаше две години. Ако той беше един добър мениджър, за тия две години щеше да избегне част от тия капани“.

Служебният кабинет

По отношение на служебната власт, Божилов изрази съмнение, че Андрей Гюров може да поеме поста на служебен премиер поради юридически пречки, свързани с отстраняването му като подуправител на БНБ. Най-вероятният сценарий според него е преназначаването на бившия служебен министър-председател Димитър Главчев.

„Точно отново ще си видим Главчев за служебен премиер. Това общо взето се доказа, че може относително да тушира напрежението и така да успее да добута нещата до изборите“, заключи анализаторът.